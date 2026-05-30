Tijjani Reijnders revela o verdadeiro motivo da saída de Pep Guardiola do Manchester City

Tijjani Reijnders está muito ansioso pelo próximo Mundial, como ele conta em uma entrevista ao De Telegraaf. O meio-campista acredita que a seleção holandesa pode chegar bem longe no próximo verão.

“É claro que há muitos países de ponta. Mas somos difíceis de derrotar e os outros países não nos subestimam. Isso é um bom sinal. O fato de termos empatado duas vezes com a Espanha na Liga das Nações diz muito”, começa o jogador com 30 partidas pela seleção.

Reijnders não tem jogado muito pelo Manchester City ultimamente, mas, segundo ele, isso não precisa ser uma desvantagem. “Acho que sou um jogador que não precisa de muito ritmo para jogar bem, porque sempre dou tudo de mim e consigo manter o ritmo. Não vamos exagerar. Fui titular em metade dos jogos da Premier League e joguei 50% dos minutos.”

Embora também tenha começado regularmente no banco, Reijnders só tem elogios para Pep Guardiola. “Ele é um técnico muito intenso e um gênio do futebol”, diz ele, radiante. “De certa forma, é uma pena que eu só tenha podido conviver com ele por uma temporada. Mas a escolha é dele.”

Reijnders sabe por que Guardiola está encerrando a carreira. “Ele não tem mais energia para ter que decepcionar os rapazes quando eles não estão na seleção ou não jogam, ele nos disse. Depois de dez anos, já basta. E eu entendo isso. A propósito, quando digo ‘treinador intenso’, quero dizer isso de forma muito positiva. Ele tenta tirar o máximo de um grupo de jogadores.”

Reijnders também se dá muito bem com o técnico da seleção, Ronald Koeman. “Falo por mim, mas o técnico da seleção e eu temos uma ótima relação. Acho que ele também pensa assim.”

“É claro que Koeman também é um treinador especial para mim, porque foi ele quem me deu a chance de estrear na Seleção Holandesa. E sempre senti essa confiança por parte de toda a comissão técnica”, conclui Reijnders.