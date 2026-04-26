Tijjani Reijnders reage de forma bastante enigmática às imagens que viralizaram e nas quais ele é o protagonista

Circulam imagens notáveis na Inglaterra, nas quais se vê Pep Guardiola correndo em direção a Tijjani Reijnders para abraçá-lo logo após o gol da vitória de Nico Gonzalez na semifinal da FA Cup. O holandês já havia sido substituído naquele momento.
O Southampton parecia estar prestes a vencer a partida na tarde de sábado, quando o clube passou à frente do placar aos 80 minutos de jogo. No entanto, o Manchester City acabou levando a melhor, graças a dois gols de Jérémy Doku e Gonzalez, respectivamente, nos minutos finais.
Reijnders foi titular no Manchester City. Aos 86 minutos, ele foi substituído por Guardiola. Bernardo Silva entrou em seu lugar.
Um minuto após a substituição, Gonzalez acertou um chute de longe. Guardiola, que estava na linha lateral, correu para o banco para abraçar Reijnders.
Após a partida, Reijnders foi questionado pela Sky Sports sobre as imagens bizarras. “Ele veio direto para mim. O que ele disse? Isso é algo entre nós.”
Reijnders chegou no verão passado, vindo do AC Milan, por cinquenta milhões de euros. Ele começou com tudo sua trajetória na Inglaterra, mas, à medida que a temporada avançava, teve que se contentar cada vez mais com um papel de reserva.