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Ao VivoIngressos
Tijjani ReijndersTalpa
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Tijjani Reijnders marca aos 90+6 e coloca o Al-Qadsiah na liderança da Saudi Pro League

Al-Taawoun x Al Qadsiah
Al-Taawoun
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
T. Reijnders

Tijjani Reijnders garantiu na terça-feira, nos últimos instantes, a vitória de seu clube, o Al-Qadsiah, pela Liga Saudita. Aos seis minutos dos acréscimos, o meio-campista holandês marcou o único gol contra o Al-Taawon: 1 a 0.

O Al-Qadsiah foi superior durante quase toda a partida, mas não conseguia abrir o placar. Por isso, por muito tempo pareceu que o jogo terminaria em 0 a 0.

Mesmo nos cinco minutos de acréscimos, parecia que o Al-Qadsiah não conseguiria marcar, mas a última jogada resultou no gol da vitória. Reijnders recebeu a bola a cerca de 15 metros do gol e bateu forte no canto inferior.

Foi o sexto gol em todas as competições pelo atual clube do jogador natural de Zwolle, que chegou do Manchester City neste verão por 61 milhões de euros.

Com isso, o Al-Qadsiah assumiu a liderança do Campeonato Saudita, com 25 pontos em dez jogos. O Al-Taawon está em situação bem pior, na 17ª colocação.

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O segundo colocado Al-Hilal, com 24 pontos em nove jogos, e o Al-Nassr, com 19 pontos em oito partidas, porém, disputaram menos jogos que o Al-Qadsiah. Assim, ainda podem igualar ou até superar a equipe de Reijnders.

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