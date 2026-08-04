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Tijjani ReijndersImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Tijjani Reijnders desperta interesse concreto: Manchester City quer 64 milhões de euros

Mercado da bola
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T. Reijnders

Tijjani Reijnders pode deixar o Manchester City já após uma temporada. O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano informa que o Nottingham Forest demonstra interesse sério no internacional da seleção holandesa.

Reijnders chegou no verão passado por 55 milhões de euros, vindo do Milan, onde era uma das estrelas incontestáveis. O jogador de Zwolle também começou bem em Manchester, mas aos poucos foi perdendo espaço e acabou no banco.

Reijnders, de 28 anos, tem contrato até meados de 2030 no Etihad Stadium, onde Enzo Maresca é, desde este verão, o sucessor da lenda do clube Pep Guardiola.

Não está claro até que ponto Maresca conta com Reijnders. De qualquer forma, o Nottingham tem interesse concreto em Reijnders e o colocou em sua lista de alvos.

O Forest, porém, terá de investir pesado em Reijnders, que, segundo o The Daily Mail custaria 64 milhões de euros. Com isso, o City teria um pequeno lucro na transferência do ex-jogador do AZ, que anteriormente também foi ligado a Newcastle United e Atlético de Madrid.

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Na última temporada, Reijnders somou 2.810 minutos em campo pelo City. Nesse período, marcou sete gols, cinco deles na Premier League, e deu oito assistências.

O Nottingham já contratou um meio-campista central com Xaver Schlager (RB Leipzig, sem custos de transferência). Em contrapartida, houve a saída do craque Elliot Anderson, que se transferiu para o Man City por impressionantes 135 milhões de euros.

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