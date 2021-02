Tigres x Ulsan Hyundai: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), pelo Mundial de Clubes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tigres e Ulsan Hyundai se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 11h (de Brasília), no Qatar. O vencedor avança e pega o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tigres x Ulsan Hyundai DATA Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 LOCAL Al Rayyan Stadium - Qatar HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tigres, do México, ou Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, será o adversário do Palmeiras no próximo domingo (7), pela semifinal do Mundial de Clubes.

Para o confronto, o Tigre terá o retorno de Gonzalez e Andre-Pierre Gignac, recuperados de lesão.

Já o Ulsan poderá ter Jason Davidson no lado da esquerdo da defesa.

Provável escalação do Tigres: Guzman; Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Carioca, Pizarro; L.Quinones, Fernandez, Aquino; J.Quinones.

Provável escalação do Ulsan Hyundai: Su-hak, Tae-hwan, Ki-hee, Bulthuis, Davidson; Dong-jun, Bit-garam, Du-jae, Hyung-min, In-sung; Ji-hyeon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TIGRES

JOGO CAMPEONATO DATA Atlas 0 x 2 Tigres Liga MX 24 de janeiro de 2021 Tigres 1 x 1 Necaxa Liga MX 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tigres x Cruz Azul Liga MX 18 de fevereiro de 2021 00h (de Brasília) Tigres x Tijuana Liga MX 21 de fevereiro de 2021 22h (de Brasília)

ULSAN HYUNDAI

JOGO CAMPEONATO DATA Ulsan Hyundai 2 x 1 Vissel Kobe Champions League AFC 13 de dezembro de 2020 Persepolis 1 x 2 Ulsan Hyundai Champions League AFC 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas