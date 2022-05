Tigre x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Superliga Argentina

Tigre e Boca Juniors entram em campo na tarde deste sábado, no estádio Monumental de Victoria, às 16h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Superliga Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tigre x Boca Juniors DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Estádio Monumental de Victoria - ARG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste sábado, no estádio Monumental de Vitoria.

MAIS INFORMAÇÕES

O Tigre é o terceiro colocado do grupo B da Superliga, com 20 pontos, e sabe que precisa vencer para não correr risco de perder a sua posição.

Do outro lado, o Boca Juniors é o vice-líder, com 24 pontos marcados. Apesar de não terem mais chances de sair do posto, os xeneizes querem a vitória fora de casa.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TIGRE

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 3 x 2 Tigre Superliga Argentina 30 de abril de 2022 Tigre 0 x 0 Arsenal Sarandí Superliga Argentina 25 de abril de 2022

Próximas partidas

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Always Ready 0 x 1 Boca Juniors Copa Libertadores 4 de maio de 2022 Boca Juniors 2 x 0 Barracas Central Superliga Argentina 30 de abril de 2022

