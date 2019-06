Tiago Volpi desmente volta ao México: "Até final do ano sou jogador do São Paulo"

Goleiro Tricolor foi especulado para uma possível volta mais cedo ao Querétaro, do México

Tiago Volpi tranquilizou a torcida do ao desmentir os rumores de uma volta antecipada ao futebol mexicano. Recentemente, o site Mediotiempo afirmou que a diretoria do Querétatro pensava em chamar de volta o arqueiro antes do término do contrato de empréstimo com a equipe paulista. Volpi, de acordo com informações do Globo Esporte, negou que esteja de saída.

"Não. É falso. É uma notícia falsa. Todos podem ter certeza que vou permanecer até o final do ano. Vou cumprir com o que foi acordado, com a palavra e com o contrato. Até o final do ano sou jogador do São Paulo e depois é uma situação que não depende só de mim", falou Volpi.

A equipe mexicana emprestou o goleiro ao Tricolor por um ano. No contrato existe uma opção de compra fixada em R$ 19.3 milhões. A equipe brasileira deve tomar uma decisão até o fim do ano para ver se faz o alto investimento no arqueiro ou se aposta em Jean para o próximo ano.

Volpi tem sido um dos poucos destaques do São Paulo nos últimos meses. A fase do Tricolor não é boa. Nos últimos 10 jogos, somadas todas as competições, o time venceu apenas duas, empatou cinco e perdeu três. Ainda assim, especialmente no mês de junho, o goleiro foi fundamental para que o clube não perdesse nenhum jogo.