Tiago Nunes usa "estabilidade" para tentar mudanças no Corinthians

Técnico, que tem contrato até dezembro, recebeu aval para escalar jovens e buscar soluções internas; pedido por ponta ainda não foi atendido

O técnico Tiago Nunes está longe de ter um desempenho agradável no comando do , mas não é visto como um profissional em risco de demissão no clube. Segundo apurou a Goal, um contexto que remete à época da sua contratação é um bom sustentáculo do seu trabalho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dono de contrato até dezembro deste ano, Nunes provavelmente será uma questão para a próxima gestão resolver. Com eleição marcada para o fim de novembro, elenco sendo montado com o Brasileiro em andamento e um ano totalmente atípico por culpa da pandemia, há consenso de que não se pode perder a paciência com o trabalho.

Mais times

O comandante ganhou crédito ao topar iniciar algumas mudanças desejadas pela diretoria, como rejuvenescer o elenco e tentar implantar um estilo mais ofensivo. Também é visto como necessária a utilização de jovens da base e recém-contratados, algo que também vem sendo feito pelo treinador.

Carlos, por exemplo, ganhou a chance na retomada do futebol pós-quarentena, teve bom desempenho na reta final do Paulista e acabou rendendo 4 milhões de euros aos cofres corinthianos. Os cerca de R$ 25 milhões servirão para pagar boa parte dos salários atrasados.

Outros nomes que ganharam espaço foram o chileno Ángelo Araos e os pontas Ruan Oliveira e Gustavo Mosquito, que têm recebido chances no Brasileiro. O projeto de um time jovem, com potencial de venda e revenda, vai ao encontro do que pensa a diretoria.

Contribui para isso também o fato de o presidente Andrés Sanchez só optar pela demissão quando não houver indício de melhora ou se aparecer um sinal de problema grave pela frente. Jair Ventura, por exemplo, se manteve no cargo em 2018 durante todo o Brasileiro mesmo brigando para não cair à segunda divisão.

Há no grupo também o consenso de que a ideia de Tiago Nunes condiz com o futebol moderno. Cássio e Fagner, convocados recentemente para a Seleção, gostam da ideia de trabalhar a saída por baixo e acreditam que isso potencializa o próprio jogo individual de cada atleta.

Apenas um cenário apocalíptico é visto como passível de demissão, como uma grande série de derrotas consecutivas até o clássico contra o , daqui três rodadas. Sem torcida no estádio nem imprensa nos treinos, Tiago não terá muitas explicações a dar mesmo em caso de insucesso, porém.

Mais artigos abaixo

Outra crença é de que as notícias fora do campo, como as boas vendas de Pedrinho e Carlos e a cessão dos naming rights, confirmada no aniversário do clube, também amenizam a pressão sobre o elenco.

O testa a capacidade de recuperação já nesta quarta-feira, quando enfrente o , na Serrinha, em Goiânia. A equipe atualmente tem cinco pontos conquistados em cinco partidas disputadas no Brasileiro.