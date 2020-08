Tiago Nunes evita criticar Sidcley e vê “efeito cascata” em erros do Corinthians

O lateral-esquerdo foi bastante criticado após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo

O lateral-esquerdo Sidcley foi um dos nomes mais criticados pelo torcedor corintiano na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo (30), em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e a insistência do técnico Tiago Nunes em escalar o jogador também deixou muitos alvinegros insatisfeitos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No lance do gol da vitória são-paulina, Sidcley estava mal posicionado para impedir o cabeceio de Brenner após cruzamento feito pela direita. Em sua entrevista coletiva pós-jogo, o treinador corintiano preferiu não apontar o dedo diretamente para o lateral-esquerdo e avaliou o problema como uma sucessão de eventos.

Mais times

“Hoje teve erro coletivo da defesa, porque inicia pela esquerda, roda para a direita e retorna para a área, onde eram três para três. Tivemos dificuldade da marcação. Efeito cascata. Desdobra todo o resto. Temos que corrigir jogo a jogo, não vejo como padrão. Temos que corrigir para o próximo”, disse o técnico.

SIDCLEY CONTRA O SÃO PAULO:



▪️ Errou o único cruzamento que tentou.

▪️ Errou todas as bolas longas que tentou (6).

▪️ Não realizou nenhum desarme ou interceptação.

▪️ Não deu nenhum passe para finalização.

▪️Foi o jogador com mais dribles sofridos (6).



Atuação desastrosa. pic.twitter.com/qqFBVDBfgp — Scouts 📊 (@sccpscouts) August 30, 2020

As principais críticas feitas sobre o futebol de Sidcley estão concentradas nos erros de passe e em seu desempenho defensivo. E, de fato, levantando os números do Corinthians neste início de Brasileirão 2020, o lateral-esquerdo deixa a desejar nestes dois quesitos.

Titular nos cinco jogos que disputou neste Brasileirão, Sidcley é o jogador do Corinthians que mais erra passes dados no campo de defesa (14, segundo a Opta Sports) e, dentre os jogadores da linha defensiva – zagueiros e laterais – é quem mais vezes foi driblado pelos adversários (8).

Com o resultado adverso diante do rival, o Corinthians segue com 5 pontos somados no mesmo número de partidas. Com apenas oito vitórias em 23 partidas, o técnico Tiago Nunes também começa a ser pressionado para entregar resultados e desempenho melhor da equipe.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (02), para enfrentar o pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.