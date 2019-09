Tiago Nunes, Diniz, Mancini, Abel: quem deve ser o novo técnico do São Paulo?

Após saída de Cuca do São Paulo, nomes de Tiago Nunes e Fernando Diniz circulam nos bastidores

Cuca não resistiu à pressão no e pediu demissão do cargo de treinador do time paulista após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, na última quarta-feira (25). Após a notícia, nomes de possíveis substitutos começaram a circular nos bastidores do clube e redes sociais. Segundo o SporTV, Tiago Nunes e Fernando Diniz são os destaques.

Atual técnico do Athlético-PR, Nunes tem vínculo com o Furacão até o final deste ano. Campeão da Copa do 2019 e Sul-Americana 2018 com a equipe paranaense, o comandante é um dos principais nomes no cenário brasileiro.

Ao lado de Nunes, Fernando Diniz está livre no mercado após sair do há cerca de um mês. Ele é um dos favoritos a assumir o comando do Tricolor, que agora segue na busca por um novo técnico.

(Fernando Diniz - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Sem clube desde maio após pedir demissão do , Abel Braga pode ser uma das opções disponíveis para o São Paulo. Com passagem pelo Al-Jariza, dos e , onde venceu a Libertadores e Mundial Interclubes de 2006, o nome de Abel foi lembrado pelos são-paulinos.

O São Paulo entra em campo neste final de semana diante do Flamengo, no Estádio do Maracanã, sob o comando do coordenador Vagner Mancini, que tem chances de ser efetivado no cargo. Mancini, vale lembrar, assumiu o comando do Tricolor de forma interina antes da chegada de Cuca, em janeiro deste ano.