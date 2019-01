Thomas Tuchel pede reintegração de Adrien Rabiot ao elenco do PSG

Apesar do desejo do treinador, diretoria pretende deixar jogador afastado até o fim da temporada, quando seu vínculo se encerra com a equipe

O treinador do PSG, Thomas Tuchel, teria solicitado aos membros da diretoria a liberação para poder contar com o meia Adrien Rabiot.

No entanto, de acordo com o jornal Le Parisien, o diretor esportivo da equipe, Antero Henrique, a possibilidade está descartada até o fim da temporada, quando se encerra o contrato do jogador com o clube.

Tuchel enfrenta uma escassez de atletas para a posição que Rabiot joga, uma vez que Lassana Diarra, outro que poderia desempenhar a função de primeiro volante, pediu a rescisão do vínculo com o time para que se aposente dos gramados.

A situação de Rabiot vive um impasse por conta da vontade do camisa 25 em sair da equipe na qual foi revelado. A não assinatura de um novo contrato provocou o afastamento por tempo indeterminado do restante do elenco. Barcelona e Bayern de Munique são as duas equipes com mais interesse no francês.