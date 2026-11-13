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Thomas Tuchel pediu aos torcedores da Inglaterra que deixem para trás suas queixas contra Ben White, depois que o defensor do Arsenal foi vaiado durante a partida mais recente da seleção inglesa. Apesar da vitória sobre a Croácia, a tensão persistente em torno do período em que White ficou afastado da seleção continua sendo assunto em Wembley.

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A recepção a White em Wembley ainda repercute

White entrou em campo como substituto durante a vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Croácia pela Liga das Nações, na quinta-feira. O jogador de 29 anos foi recebido com vaias por parte da torcida da casa, em forte contraste com os aplausos calorosos dirigidos ao veterano meio-campista croata Luka Modric.

A recepção hostil tem origem na saída repentina de White da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a seleção era comandada por Gareth Southgate. Após um desentendimento relatado com o então auxiliar técnico Steve Holland, o defensor do Arsenal se afastou da seleção por motivos pessoais.

Embora tenha sugerido recentemente que os torcedores não reagiriam de forma negativa se soubessem a história completa, White se recusou a expor qualquer pessoa para se defender. Ele já havia sido alvo da torcida em seu primeiro retorno à seleção, em março, antes de perder a Copa do Mundo seguinte por lesão.

Tuchel pede um novo capítulo

Apesar das manifestações de descontentamento audíveis em Wembley, Tuchel afirmou que não percebeu a reação negativa. O técnico da Inglaterra disse, em vez disso, que gostaria que os torcedores deixassem o passado para trás e acolhessem o defensor.

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“Para ser sincero, não ouvi as vaias”, disse Tuchel. “Ouvi os aplausos para Luka Modric, o que é bom, porque ele merece. É uma lenda do futebol. Mas, sinceramente, não ouvi as vaias para Ben. Achei que já tivéssemos superado esse capítulo. Espero que não aconteça de novo. Ele é um dos nossos jogadores.”

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O técnico alemão destacou a postura irrepreensível do defensor desde seu retorno à seleção.

Tuchel acrescentou: “Desde que assumi, ele demonstra muita vontade de vir e estar com o grupo. Não deu um passo em falso desde que assumi. Só posso julgá-lo pelo que vejo e pelo que vivenciei, e tudo tem sido do mais alto nível. Ele pode realmente nos ajudar a vencer jogos. Como eu disse, ele faz parte do nosso grupo, e vamos proteger nosso grupo. Ele merece estar conosco e, sim, espero que possamos abrir um novo capítulo para ele.”

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Sem dúvidas sobre o comprometimento

Questionado se a hostilidade persistente poderia levar White a se afastar novamente, desta vez de forma definitiva, da seleção, Tuchel descartou rapidamente essa possibilidade.

“Acho que não. Não quero dar a isso uma dimensão maior do que tem. Acho que não, espero que não”, explicou Tuchel. “Ele sempre me pareceu comprometido, dedicado e animado para se apresentar à seleção quando convocado. Ele teve lesões demais. É um jogador de muita qualidade e, sinceramente, nem sei o que aconteceu nem quais foram os motivos mais profundos daquela situação que o levou a deixar a concentração.”

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Ao reiterar sua total confiança no jogador do Arsenal, o técnico afirmou: “Então, como eu disse, desde que assumi, não há motivo para duvidar do comprometimento ou da paixão dele. Não quero pensar nesses extremos neste momento. Ele superou as vaias da última vez. Desta vez, não as ouvi, e ele consegue jogar em alto nível. Ele prova isso semana após semana pelo Arsenal.”

Confronto com a Espanha pela frente

A situação de White acabou ficando em segundo plano em uma noite na qual a Inglaterra garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações, em março. O gol de abertura de Morgan Rogers e o pênalti decisivo convertido por Harry Kane, em sua 126ª partida, um recorde, superaram o gol de Petar Sucic para os visitantes.

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A Inglaterra agora viaja para enfrentar a Espanha, líder do Grupo A3, no domingo, sabendo que uma vitória garantirá o primeiro lugar.