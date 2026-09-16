Thomas Tuchel fez uma declaração surpreendente no documentário Reflections: England's World Cup Journey. O técnico da seleção da Inglaterra lamenta não ter comido um pedaço de grama do campo após a partida da Copa do Mundo contra o México.

No documentário, é relembrada a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo neste verão. No fim, o país terminou em terceiro, depois de vencer a disputa pelo terceiro lugar por nada menos que 4 a 6 contra a França.

Um dos jogos mais marcantes foi as oitavas de final, contra o México. A Inglaterra vencia por 1 a 2 quando Jarell Quansah recebeu cartão vermelho direto. Depois, ficou 1 a 3, mas o México reagiu e fez 2 a 3. Houve uma reta final emocionante, mas a Inglaterra resistiu.

Tuchel relembra esse duelo com uma sensação muito boa. “Depois da partida, mandei uma mensagem para um amigo, na qual escrevi: ‘Me arrependo de não ter comido um pouco de grama depois do apito final, para que eu tivesse para sempre algo deste momento no meu corpo’”, contou.

“Essa partida teve de tudo. E, se você ainda precisava de uma prova do que isso significava para os jogadores e de como eles se tratavam, então foi aquele momento em que Jordan caiu e quebrou o braço.”

Com isso, Tuchel se refere ao momento em que Jordan Henderson caiu sobre a placa de publicidade após a partida e, portanto, quebrou o braço. “Em um segundo, os jogadores estavam lá. Eles pararam de comemorar a vitória e formaram um círculo de proteção ao redor de Jordan. Foi algo tão especial...”

Depois de ter derrotado o México, a Inglaterra também foi forte demais para a Noruega nas quartas de final: 1 a 2. Na semifinal, a Inglaterra perdeu para a Argentina, mas ainda assim ficou com o bronze.