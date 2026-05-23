Thomas Tuchel é sincero sobre uma escolha surpreendente na convocação para a Copa do Mundo: “Simplesmente não foi bom o suficiente”

Thomas Tuchel explicou em uma coletiva de imprensa sua decisão de não convocar o craque do Chelsea, Cole Palmer, para a seleção que disputará a Copa do Mundo. Segundo o técnico da Inglaterra, Palmer “não foi decisivo o suficiente” e suas estatísticas “não foram excelentes”.

Palmer é uma das ausências mais notáveis na seleção de 26 jogadores do técnico alemão. Além de Palmer, faltam, entre outros, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold e Phil Foden.

Nem todos concordam com as escolhas de Tuchel. O zagueiro do Burnley e ex-jogador da seleção, Kyle Walker, por exemplo, reagiu com surpresa à ausência de Alexander-Arnold. “É inédito que um jogador do Real Madrid não esteja na seleção da Inglaterra”. Ele também não está satisfeito com a ausência de Foden, seu ex-companheiro de equipe. “Isso é um choque para mim, porque sei do que Phil é capaz”, disse o lateral-direito.

Tuchel recebeu, portanto, as perguntas de praxe na coletiva de imprensa sobre esses grandes nomes, e também sobre Palmer. O técnico da seleção foi claro a esse respeito. “Ele não foi tão decisivo ou influente quanto nas temporadas anteriores. Suas estatísticas simplesmente não eram boas, simplesmente não eram boas o suficiente para levá-lo sem reservas.”

Outro fator que contribui para isso é que Palmer teve que perder alguns jogos pela seleção devido a lesões, algo que Tuchel leva em consideração de forma enfática. “Ele ficou de fora várias vezes por lesão e, quando estava no grupo, não causou a impressão que todos esperávamos ver.”

Apesar disso, o técnico da seleção também demonstra seu apreço pelo jogador, que já disputou 14 partidas pela seleção. “Eu poderia encontrar muitos argumentos para levá-lo”, começa Tuchel, antes de destacar a frieza e a capacidade de Palmer de manter a calma nos momentos decisivos.

Mas, no fim das contas, foi a consistência que fez a diferença. “Para aproveitar esses momentos, é preciso estar em forma e ter influência dentro do grupo. Ele não conseguiu demonstrar isso”, conclui o técnico da seleção.