Thomas Tuchel divulga a convocação para a Inglaterra: grandes nomes ficam de fora

Thomas Tuchel divulgou a convocação da Inglaterra. O técnico não incluiu grandes nomes como Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold.

O técnico alemão causou surpresa na noite de quinta-feira, quando foi divulgada a notícia de que Maguire, Palmer e Foden não irão para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na sexta-feira, a Sky Sports também anunciou que Alexander-Arnold e Luke Shaw não fazem parte da seleção definitiva para a fase final do torneio mundial.

Tuchel escolheu três goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Manchester City).

Na defesa, portanto, não estarão Alexander-Arnold, Maguire e Shaw, mas sim Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) e Djed Spence (Tottenham Hotspur).

No meio-campo, o técnico surpreende ao incluir o ex-jogador do Ajax Jordan Henderson (Brentford). Além disso, a linha central é composta por: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United) e Eberechi Eze (Arsenal).

No ataque, Tuchel escolheu Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona) e Anthony Gordon (Newcastle).