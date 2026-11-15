Compartilhar Siga GOAL no Google

Thomas Tuchel deixou Jarrad Branthwaite fora da lista de 23 jogadores da Inglaterra para o confronto decisivo de domingo contra a Espanha, em Madri, pela Liga das Nações. Convocados de última hora, Dan Burn e James Hill agora parecem estar à frente do zagueiro do Everton. James Garner e Josh King também ficaram de fora após Ezri Konsa e Djed Spence recuperarem a condição física para a viagem para enfrentar os campeões mundiais.

Publicidade

Branthwaite, Garner e King ficam fora do jogo contra a Espanha

A Inglaterra viajou à Espanha com 26 jogadores, mas as regras da UEFA permitem apenas 23 relacionados por partida da Liga das Nações, o que obrigou Tuchel a reduzir o grupo. O retorno de Konsa e Spence, que ficaram fora da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na quinta-feira, em Wembley, aumentou a disputa por vagas na defesa.

Segundo o Daily Mail, Burn e Hill, que não estavam na convocação original, mas foram incluídos na semana passada, agora passaram à frente de Branthwaite na preferência da comissão técnica. Branthwaite entrou em campo duas vezes sob o comando de Tuchel, somando 28 minutos.

Tuchel explica suas dúvidas sobre Branthwaite

Antes do jogo contra a Croácia, Tuchel já havia dado sinais de suas dúvidas ao questionar a adaptação de Branthwaite ao estilo de jogo da Inglaterra. "Jarrad Branthwaite está indo muito bem, mas o estilo de jogo dele no Everton é muito diferente do nosso", disse o treinador.

Tuchel então preferiu Burn a ele contra a Croácia e explicou: "Dá para ver que Dan Burn já chega tendo muita voz nos treinos e está mais acostumado a esse estilo por causa das duas últimas temporadas no Newcastle com Eddie Howe, em que fizeram pressão alta e marcação individual."

Publicidade Publicidade

Garner perde chance de dar sequência à breve atuação contra a Croácia

Garner substituiu Declan Rice aos 77 minutos contra a Croácia e chegou a pensar que havia marcado seu primeiro gol pela Inglaterra, mas o VAR anulou o lance por impedimento. Agora, ele perde a chance de dar sequência àquela breve atuação contra os campeões mundiais.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ESP Liga das Nações A 14:45 ING Assistir

King recebeu sua primeira convocação para a seleção principal após um início de temporada impressionante pelo Fulham, mas seguirá à espera da estreia. Jobe Bellingham e Hill, também convocados pela primeira vez, estão entre os relacionados, assim como Ben White, que foi vaiado ao entrar em campo contra a Croácia.

O que vem pela frente para a Inglaterra em Madri?

Konsa pode voltar diretamente ao time titular, enquanto James Trafford deve substituir Jordan Pickford no gol, segundo a BBC Sport.

Publicidade

A Inglaterra está três pontos atrás da Espanha no Grupo A3, mas tem saldo de gols superior. Assim, uma vitória garantirá o primeiro lugar e um confronto nas quartas de final, em março, contra um dos segundos colocados de outro grupo da Liga A.