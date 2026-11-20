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O Crystal Palace está perto de fechar um acordo com o Chelsea para levar o técnico Bernardo Cueva à nova comissão de Thomas Frank. Após a chegada de Frank no início desta semana, o clube se movimenta rapidamente para reuni-lo a antigos colegas de confiança dos tempos de Brentford.

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Palace se aproxima de acordo por Cueva, técnico do Chelsea

O Crystal Palace está perto de fechar um acordo com o Chelsea para incluir Bernardo Cueva na comissão técnica do novo treinador Thomas Frank, segundo a BBC Sport. Frank assumiu o comando do clube em Selhurst Park no início desta semana, com contrato de dois anos e meio, e fez do reencontro com seu ex-colega de Brentford uma prioridade.

As negociações entre os dois clubes londrinos pela liberação de Cueva estão em estágio avançado, e um acordo é considerado iminente. Caso a documentação seja finalizada nas próximas horas, a expectativa é que o técnico mexicano se apresente no centro de treinamento do Palace na manhã de quinta-feira.

Função mais ampla na equipe principal sob o comando de Frank

Embora Cueva tenha construído sua reputação no futebol inglês como especialista em bolas paradas, ele terá uma função mais ampla em Selhurst Park. O Palace pretende colocá-lo como auxiliar técnico da equipe principal, em vez de limitar suas atribuições às jogadas de bola parada.

A mudança reúne Cueva a Frank, sob cujo comando ele se destacou depois de chegar ao Brentford como estatístico tático na temporada 2020/21. Ao comentar o impacto de Cueva quando ele deixou o clube do oeste de Londres em 2024, o diretor de futebol do Brentford, Phil Giles, disse: "Bernardo fez um trabalho fantástico para nós nas últimas quatro temporadas. Sua primeira temporada terminou com o acesso à Premier League, e ele teve um papel fundamental para que agora chegássemos a quatro temporadas consecutivas na Premier League."

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Passagem com títulos por Stamford Bridge

Cueva foi para Stamford Bridge antes da temporada 2024/25 para substituir Anthony Barry, após passagens pelo clube mexicano Guadalajara e pela seleção da Noruega. No Chelsea, ficou responsável pela preparação das bolas paradas e das reposições de jogo, além de ajudar o clube a garantir a classificação para a Champions League da Uefa.

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Sua passagem pelo oeste de Londres também rendeu títulos importantes: Cueva integrou a comissão técnica que conquistou a Liga Conferência da Uefa de 2024/25 e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Agora, ele se prepara para trocar Stamford Bridge por um novo desafio na Premier League, no sul de Londres.

Frank reúne aliados de confiança em Selhurst Park

Cueva não é o único rosto conhecido prestes a integrar a nova comissão técnica de Frank no Palace. Justin Cochrane, auxiliar da seleção inglesa, e Chris Haslam, preparador físico da seleção dinamarquesa, também estão cotados para chegar. Ambos já trabalharam com Frank no Brentford.

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Embora o Tottenham Hotspur tenha barrado uma tentativa de contratar o técnico sueco Andreas Georgson, Paddy McCarthy, que já integra a comissão do Palace, e o treinador de goleiros Andy Quy, outro ex-colega de Frank no Brentford, permanecerão na equipe enquanto o treinador prepara o elenco para os próximos jogos.