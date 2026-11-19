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Thomas Frank afirmou que o público conhece apenas uma fração das circunstâncias que levaram à sua saída do Tottenham. O novo técnico do Crystal Palace se prepara para sua primeira partida à frente da equipe e aproveitou sua apresentação à imprensa para responder às críticas à sua breve passagem pelo clube do norte de Londres.

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Frank fala sobre as consequências da passagem pelo Tottenham

O dinamarquês de 53 anos volta ao banco de reservas na Premier League neste fim de semana, mas sua difícil passagem pelo Tottenham ainda pesa. Frank falou abertamente na entrevista coletiva antes de sua primeira partida pelo novo clube, o Crystal Palace, contra o Coventry City: "Todos nós temos ego. Alguns sabem controlá-lo melhor do que outros. Não sei se, para mim, a questão são as críticas. Tem mais a ver com o que posso oferecer, o que posso aprender, o que posso melhorar e como posso evoluir."

Ele acrescentou: "Neste mundo, há muitas pessoas inteligentes. Mas o interessante é que elas conhecem apenas um décimo da verdade. É um décimo da verdade no Brentford e um décimo da verdade no Tottenham. É assim que as coisas são. E, se você não consegue lidar com isso como treinador ou jogador, então não deveria estar neste meio."

"Você pode dizer que quer que todos gostem de você e achem que você é o melhor. Não há ninguém que não queira isso. Mas, bem, é futebol. O principal é que não leio nada. Não estou nas redes sociais. Isso provavelmente é muito bom nesta situação. Da minha parte, não tenho arrependimentos. Desejo tudo de bom ao Tottenham, ao clube, no futuro", explicou o técnico.

O circo volta para o Crystal Palace

Depois de um período afastado em que viajou pelo Japão e pela Austrália, Frank admitiu que o desafio singular em Selhurst Park o convenceu a voltar à beira do campo. O Crystal Palace está em meio a uma luta contra o rebaixamento, e o ex-treinador do Brentford revelou que sua família teve papel fundamental na decisão de encurtar sua pausa.

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Após passar vários meses longe das pressões da competição de elite, afirmou: "Se você não aprende com nenhum dos seus trabalhos, acho que não reflete, não melhora e não evolui. É claro que há muitas coisas sobre as quais venho refletindo. Os detalhes ficam para outra hora, mas posso dizer que aprendi, sem dúvida."

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"Eu tinha muita clareza de que não queria fazer nada no verão. Divulguei um comunicado dizendo que precisava de mais tempo. Posso dizer, sinceramente, que ficaria bem se fossem mais três, quatro, cinco, seis ou sete meses, porque é bom estar de volta ao circo, mas também é incrivelmente bom estar fora dele, especialmente se você gosta da vida, como eu gosto."

Lampard se prepara para a reação com a chegada de Frank

Enquanto Frank se prepara para estrear no banco do Palace, encontrará um adversário conhecido: Frank Lampard, técnico do Coventry City. Lampard reconheceu que sua equipe precisa estar pronta para enfrentar um adversário revigorado e afirmou que é de se esperar alguma reação e mais energia de um time sob novo comando.

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"Em geral, você espera alguma reação e mais energia com um novo treinador. Espero que ele [Thomas Frank] contribua cada vez mais para a equipe, porque é um técnico muito bom", observou Lampard em sua entrevista antes da partida.