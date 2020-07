Thierry Henry se ajoelha por 8 minutos e 46 segundos em protesto contra racismo

O francês mostrou seu apoio ao movimento Black Lives Matter; Henry é treinador do Montreal Impact

A volta do futebol nos ficou marcada por diversos protestos antirracistas. Jogadores de joelhos, mensagens nas camisas e protestos antes das partidas já viraram comum no MLS is Back. E Thierry Henry também se manifestou.

O francês é o treinador do Montreal Impact e na estreia do time na torneio, Henry ficou ajoelho nos primeiros 8 minutos e 46 segundos da partida contra o . O tempo faz referência aos minutos que o policial Derek Chauvin ficou ajoelho no pescoço de George Floyd.

"Bem, me ajoelhei por 8 minutos e 46 segundos", disse Henry após o jogo. "Eu acho que vocês sabem o porquê. Era apenas para prestar homenagem e mostrar apoio à causa. Era basicamente isso. Era simples."

A morte de Floyd por asfixia gerou diversos protestos nos Estados Unidos e em todo o mundo. O movimento Black Lives Matter (vidas negras importam, em potuguês) foi abraçado por diversos jogadores e clubes em todo o mundo.

Para a infelicidade do francês ex- e , o Montreal foi derrotado por 1 a 0. O torneio acontece nos complexos esportivos da Disney, na Flórida.

Em outra partida do is Back, jogadores do usou camisas com nomes em homenagens a George Floyd e outros americanos negros vítimas de racismo.

Jogadores de todos os times deixaram claro seu apoio ao movimento Black Lives Matter, apesar do comentário do presidente Donald Trump no Twitter, quando ele disse que não assistiria mais ao esporte após diversos jogadores se negarem a ficar em pé durante o hino americano.

Na Premier League, os protetos acontecem antes de todas as partidas, com jogadores se ajoelhando antes do apito inicial. Marcelo, lateral do , também já mostrou seu apoio ao Black Lives Matter.