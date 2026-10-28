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O ex-atacante das categorias de base do São Paulo Thierry Henry Santos Souza entrou com uma ação judicial contra o clube brasileiro e cobra quase 5 milhões de reais (700 mil libras) de indenização pela forma como suas lesões foram tratadas. O jogador de 19 anos afirma que o clube da primeira divisão negligenciou sua saúde física diante de vários contratempos durante sua passagem pelas categorias de base.

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Atacante adolescente entra com ação trabalhista

Henry acionou seu ex-clube na Justiça do Trabalho para responsabilizar o Tricolor por supostos “acidentes de trabalho” sofridos nas categorias de base, segundo a ESPN Brasil. O atacante chegou ao clube aos 13 anos e assinou seu primeiro contrato profissional aos 16, em 2023. Depois, sofreu cinco lesões distintas, que afetaram joelhos, coxa, tornozelo, mão e região púbica. Em março, pediu sua liberação do clube.

Advogados alegam negligência no tratamento

Os advogados do adolescente acusam o clube de “negligência médica”. Eles citam um episódio ocorrido em janeiro, quando exames feitos por meio de um plano de saúde privado revelaram osteíte púbica e edema glúteo. Ainda assim, a equipe médica o incluiu em um “programa de treinamento preventivo” antes de liberá-lo para treinar. Ele também alega que, no ano passado, médicos o liberaram para jogar apenas oito dias depois de exames apontarem um déficit muscular de 34% no quadríceps direito.

Por meio de seus advogados, o jogador declarou: “A discussão aqui não é se o atleta se lesionou, pois o próprio clube reconhece isso por escrito, mas por que um empregador de elite, com um departamento médico estruturado, registrou uma ruptura de ligamento como ‘tendinopatia do tendão de Aquiles’, deu lesões como curadas antes da recuperação e respondeu a uma osteíte púbica com ‘trabalho preventivo’.”

Cláusula de rescisão destaca potencial perdido

Ao responsabilizar o clube por “falhas médicas” que prejudicaram sua carreira, o jovem apontou para a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (360 milhões de reais) prevista em seu contrato de 2023. Sua defesa afirmou: “O contrato revela o que o próprio clube vislumbrava para o atleta: um atacante de 1,93 m de altura, com uma cláusula de rescisão para o exterior de 60 milhões de euros e uma escala salarial vinculada à sua promoção ao time principal. Essa é a trajetória de carreira que a gestão médica comprometeu.”

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O pedido formal soma 4.247.291,80 reais por rendimentos perdidos, férias não pagas, danos morais, multas contratuais e despesas médicas passadas e futuras. O valor se aproxima de 5 milhões de reais com o acréscimo de 15% em honorários advocatícios. No entanto, fontes das categorias de base em Cotia afirmaram que o atacante demonstrou falta de dedicação, empenho e comprometimento após renovar seu contrato, o que levou a comissão técnica a deixá-lo gradualmente de lado.

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Gigante brasileiro aguarda notificação oficial

O São Paulo ainda não foi oficialmente notificado da ação e, formalmente, desconhece as acusações específicas contra sua equipe médica. Dirigentes do clube pretendem examinar detalhadamente os autos após a notificação, antes de se pronunciarem publicamente sobre o caso. A decisão da Justiça do Trabalho sobre os registros médicos do atacante determinará se o clube brasileiro terá de pagar uma indenização elevada de seis dígitos.