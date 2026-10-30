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O ex-atacante do Barcelona Thierry Henry não poupou elogios ao Real Madrid após a importante vitória por 2 a 1 sobre seu antigo clube no El Clásico. O francês ficou especialmente impressionado com a atuação de Jude Bellingham e classificou como um absurdo o domínio do jogador da seleção inglesa no meio-campo.

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Henry elogia a solidez do Real Madrid

Henry admitiu ter ficado muito impressionado com a organização tática do Real Madrid na importante vitória por 2 a 1 no El Clásico sobre o Barcelona, seu ex-clube. Ao comentar o grande confronto do fim de semana, o francês observou que foi a primeira vez neste ano que viu o Real Madrid jogar de forma tão compacta e resistente.

Segundo Henry, o Real Madrid foi extremamente difícil de superar, cedeu pouquíssimas chances claras e continuou muito perigoso nos contra-ataques. Apesar de sua ligação natural com o Barcelona, Henry fez questão de reconhecer a atuação completa e impressionante do clube da capital.

Atuação de Bellingham foi um absurdo

Embora Kylian Mbappe tenha sido o destaque com dois gols e o prêmio oficial de melhor em campo, Henry reservou elogios especiais ao jogador da seleção inglesa Bellingham. O ex-atacante do Arsenal ficou admirado com a contribuição do meio-campista em todos os aspectos da vitória. Em entrevista à Betway, Henry explicou o quanto valorizou a atuação individual do jogador.

“Foi a primeira vez neste ano que vi o Real Madrid jogar assim”, observou Henry. “O time foi compacto, cedeu poucas oportunidades, mostrou-se muito difícil de superar e foi sólido nos contra-ataques.

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“Kylian Mbappe marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo, mas Jude Bellingham? Uau. A maneira como ele jogou me lembrou a partida da Inglaterra no México. Ele protegia a bola, girava para escapar dos adversários, sofria faltas, encontrava um passe ou avançava por conta própria. Tenho que reconhecer o mérito dele. A maneira como jogou foi um absurdo.”

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Mourinho responde aos críticos

A importante vitória também foi uma demonstração de força do técnico Mourinho, que vinha sofrendo pressão externa antes do grande confronto. Henry observou que havia dúvidas sobre a capacidade do renomado treinador de continuar entregando resultados nos maiores palcos, mas que o resultado comprovou que suas qualidades táticas permanecem.

“Parabéns a Mourinho”, acrescentou Henry. “Havia dúvidas sobre se ele ainda era capaz de fazer isso, e ele mostrou que é. O time sabia que não podia perder, porque uma diferença de nove pontos, com aquele saldo de gols, seria muito difícil de superar.

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“Ainda há um longo caminho pela frente. Todos achavam que seria muito difícil parar o Barcelona, mas é por isso que é tão difícil fazer previsões. O Barcelona foi extraordinário nos primeiros 10 jogos e, de repente, perdeu para o Paris Saint-Germain e para o Real Madrid. É claro que sempre vou torcer pelo Barcelona na Espanha e nunca é bom perder o El Clásico, mas tenho que reconhecer o mérito do Real Madrid.”

Disputa pelo título segue imprevisível

O resultado deixou a disputa pelo título espanhol completamente aberta. O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição na tabela de La Liga, com 24 pontos em dez jogos. Enquanto isso, esta foi a primeira derrota da equipe de Hansi Flick no campeonato nesta temporada. Embora continue na liderança com 27 pontos, o Barcelona agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Atlético de Madrid.