Thierry Henry fala na TV por vários minutos sobre os holandeses: “Eu tinha um pôster dele”

Imagens impressionantes do estúdio da CBS Sports, onde Thierry Henry fez uma exposição de vários minutos sobre o futebol total, que, segundo o francês, teve sua origem em três holandeses.

A “árvore genealógica do futebol total”, é sobre isso que Henry dá aula na noite de quarta-feira. O motivo direto é o confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, onde os dois treinadores — Vincent Kompany e Luis Enrique — também são adeptos do futebol total.

Henry volta no tempo: às raízes do futebol total. Essas raízes estão em um jardim holandês, afirma ele. “Tudo começou com Rinus Michels. A pequena Holanda inventou algo e o resto do mundo do futebol adotou”, conta o ex-atacante de ponta na CBS Sports.

“Muitas pessoas ainda se lembram da final da Liga dos Campeões de 1971. O Ajax venceu o Panathinaikos com gols de Dick van Dijk e Arie Haan. Aquele foi o começo. Eles disseram: é assim que queremos jogar e também podemos vencer dessa maneira.”

Em Barcelona, a árvore genealógica do futebol total continuou a crescer. “Michels e Cruijff foram para a Espanha”, continua Henry. “Cruijff foi o jogador que deu vida à ideia de Michels em campo. Eles venceram o Real Madrid por 5 a 0 e, mais tarde, foram campeões da Espanha pela primeira vez em quatorze anos. Na Holanda e em Barcelona, ele é um deus.”

Henry começa a falar sobre o Euro de 1988, onde Michels deu à Holanda o único grande título de torneio da história. “As pessoas se perguntavam: será que dá para ganhar assim com a seleção nacional? Eu tinha um pôster naquele gol do Marco van Basten na final no meu quarto. Eu o admirava quando era criança.”

"Entretanto, Cruijff também havia começado a carreira como técnico", continua Henry. Da mesma forma que Michels: primeiro no Ajax e depois no Barcelona. Em 1987, ele conquistou a Recopa Europeia graças a um gol de Van Basten. Em 1992, venceu a Liga dos Campeões com o Barcelona. Mas, em 1994, o Barcelona perdeu a final da Liga dos Campeões para o AC Milan por 4 a 0."

"Todos pensavam que o futebol total tinha acabado. Mas o estilo não morreu naquele dia." Segundo Henry, isso se deveu a mais um holandês: Louis van Gaal. Van Gaal acrescentou o aspecto tático ao futebol total, argumenta Henry.

“E isso levou ao que vimos na semana passada entre Kompany e Enrique (no 5 a 4 entre PSG e Bayern, red.), mas tudo começou com Rinus Michels. Um pequeno país como a Holanda criou algo que todos seguiram. Um legado.”