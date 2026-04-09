Thierry Henry dá uma opinião contundente sobre a expulsão de Kubarsi na partida contra o Atlético de Madrid

O ex-jogador francês Thierry Henry deu sua opinião sobre a expulsão de Pau Kubarsi, jogador do Barcelona, durante a partida contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira passada, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Juliano Simeone caiu quando o argentino estava sozinho diante do gol após um contato com um zagueiro do Barcelona, e o árbitro Stefan Kovac mostrou inicialmente um cartão amarelo a Kubarsi.

Mas, após consultar o VAR, o árbitro alterou sua decisão e expulsou Kobarsi, em meio a protestos do Barcelona.

Henri disse em declarações publicadas pelo jornal “As”: “Não, não, não... Para mim, isso não é cartão vermelho, sinto muito. Eu entendo a regra. Último zagueiro, impede uma chance de gol, mas é preciso analisar a situação. A bola não está totalmente sob controle, o ângulo não é ideal e ainda há distância até o gol”.

E continuou: “Temos certeza de que ele marcaria? Não estou convencido. Para mim, é cartão amarelo, não vermelho. Porque, assim que ele é expulso, o rumo da partida muda completamente. E na Liga dos Campeões, você precisa ter 100% de certeza.”

E a lenda do Arsenal concluiu: “Acho que o árbitro se precipitou. Lamine Yamal está muito frustrado. Ele deu o máximo esta noite e tentou tudo o que podia. Mas eles o deixaram na mão.”

Vale lembrar que Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal “As” e da rádio “Cadena Ser”, confirmou que a expulsão foi correta.

O especialista em arbitragem disse: “É cartão vermelho. Talvez o árbitro não tivesse uma visão clara do campo. Mas o VAR deveria tê-lo alertado”.

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