Thierry Henry abandona redes sociais em protesto contra racismo e cobra mudança

O ex-jogador cobra que os ataques sejam tratados da mesma forma que as violações de direitos autorais

Thierry Henry está oficialmente se desligando das redes sociais a partir do sábado (27). O ex-jogador de Arsenal e Barcelona tomou a decisão como forma de protesto às atitudes racistas e abusivas que encontram-se online. Segundo o francês, le e só volta quando as políticas tiverem mudado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com 2,7 milhões de seguidores no Instagram, 2,3 milhões no Twitter, e mais 10 milhões no Facebook, Thierry Henry tomou uma medida drástica como forma de protesto às mensagens de ódio das plataformas. Em comunicado oficial, o treinador comunicou que está se afastando das redes sociais até que as políticas de combate ao racismo e ao bullying sejam tão intensas quanto as de violação aos direitos autorais.

"Olá, pessoal. A partir da manhã de amanhã estarei me retirando das redes sociais, até que as pessoas no poder sejam capazes de regular suas plataformas com o mesmo vigor e ferocidade que fazem atualmente quando vocês infringem direitos autorais”, escreveu o ex-jogador, que reforçou que é muito difícil ignorar os ataques que acontecem no ambiente digital.

“O grande volume de racismo, intimidação e tortura mental para alguns indivíduos é muito tóxico para ser ignorado. Tem que haver alguma responsabilidade. É muito fácil criar uma conta, usá-la para intimidar e assediar sem consequências e ainda permanecer anônimo. Até que isso mude, vou desabilitar minhas contas em todas as plataformas sociais. Espero que isso aconteça em breve”, disse Henry.

Em fevereiro, o Instagram anunciou que está adotando regras mais duras para combater com a violação das regras da plataforma de mídia social, em relação a discurso de ódio, enquanto diversos casos de ataques a jogadores da Premier League vão sendo relatados. Nomes como Marcus Rashford, Fred, Jude Bellingham, Antonio Rudiger e Reece James foram alguns dos que sofreram algum tipo de ataque por meio das redes sociais nos últimos meses.

Em dois casos, os agressores foram presos, um homem de 49 anos por mandar mensagens de cunho racista a Romaine Swayer, meia do West Bromwich, após uma derrota para o Manchester City e um adolescente, atmbém por racismo, desta vez contra do ex-jogador do Arsenal, Ian Wright.