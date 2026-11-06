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Thierno Barry manteve sua ascensão impressionante como novo homem de referência no ataque do Everton ao marcar dois gols em rápida sequência e liderar a vitória por -3-1 sobre o Coventry City na noite de sexta-feira. O resultado coloca o Everton na quinta posição da Premier League e fecha uma semana em que David Moyes alcançou uma marca histórica como treinador no lado azul de Merseyside.

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Barry brilha e Everton entra no grupo dos cinco primeiros

A boa fase do Everton não deu sinais de desaceleração no Hill Dickinson Stadium, mesmo após um início lento que deixou a equipe em desvantagem com um gol de Yann Gboho no começo do segundo tempo. Barry, porém, assumiu o protagonismo e virou o jogo com dois gols em um intervalo frenético de cinco minutos, mantendo seu excelente momento individual. Foi a terceira vitória consecutiva do Everton em todas as competições. Nessa sequência, a equipe venceu o Newcastle duas vezes antes de superar o Coventry em um confronto difícil.

A vitória teve um significado especial para David Moyes, que igualou oficialmente o recorde de Harry Catterick de 592 jogos à frente do Everton. Enquanto o legado de Catterick é marcado por grandes títulos, Moyes comanda uma recuperação que levou o Everton a ultrapassar o rival Liverpool na tabela. A equipe alcançou esse feito apesar da ausência de Jack Grealish, que continuou fora após uma infração disciplinar, mostrando que o sistema tático de Moyes funciona em alto nível independentemente de problemas envolvendo jogadores específicos.

Moyes manda recado a Haaland após dois gols de Barry

Getty Images

Antes da partida, Moyes sugeriu, em tom de brincadeira, que o principal jogador do Manchester City “deveria estar preocupado” com a concorrência pelo posto de finalizador mais eficiente da Premier League. Embora comparações desse tipo muitas vezes atraiam questionamentos, os números de Barry estão cada vez mais difíceis de ignorar. O jogador de 24 anos chegou a 10 gols em todas as competições nesta temporada, atrás apenas de Erling Haaland na artilharia entre os jogadores da primeira divisão inglesa. É uma reviravolta impressionante para alguém que teve dificuldades em sua primeira temporada após chegar do Villarreal.

O primeiro gol de Barry na partida veio aos 56 minutos, quando ele subiu mais alto para alcançar um cruzamento de Vitaliy Mykolenko e cabeceou com força, sem chances para Carl Rushworth. Apenas cinco minutos depois, o francês mostrou seu faro de gol ao aproveitar um rebote para colocar o Everton à frente, embora o lance tenha gerado polêmica. Apesar das reclamações do Coventry por um possível toque de mão na origem da jogada, o gol foi confirmado pelo VAR. A contribuição de Barry não se limitou aos gols: mais tarde, ele deu a assistência para Kiernan Dewsbury-Hall garantir a vitória com uma finalização precisa de um ângulo difícil.

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Lampard se irrita com polêmica envolvendo o VAR

Para Frank Lampard, técnico do Coventry, o retorno ao seu ex-clube terminou em frustração após várias decisões controversas da arbitragem. Os visitantes se sentiram prejudicados no primeiro tempo, quando James Tarkowski pareceu puxar o cabelo de Caleb Yirenkyi dentro da área, em um lance que não foi punido. A irritação de Lampard aumentou no início do segundo tempo, quando uma entrada de Mykolenko em Taiwo Awoniyi foi considerada fora da área, negando ao Coventry um possível pênalti que poderia ter mudado o rumo do jogo. Com o resultado, o Coventry ocupa a 16ª posição, após sofrer três derrotas nas últimas quatro partidas.