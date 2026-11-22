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Thibaut Courtois destacou a importância da conversa de Jose Mourinho no intervalo da vitória suada do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta Vigo. O goleiro belga fez defesas decisivas para manter sua equipe no jogo antes de uma virada nos minutos finais garantir os três pontos no Santiago Bernabeu.

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Conversa de Mourinho transforma o Real Madrid

O Real Madrid parecia caminhar para um resultado decepcionante após sair atrás no placar com um gol de Pablo Duran logo no início. No entanto, o time da casa voltou do intervalo com mais intensidade e chegou ao empate com Jude Bellingham, antes de Carlos Espi marcar o gol da vitória nos minutos finais . Courtois não demorou a apontar que a mudança de desempenho estava diretamente ligada às instruções do técnico no intervalo.

"A conversa do Mou no intervalo foi fundamental. No primeiro tempo, não fomos nós mesmos, não corremos e não fizemos o básico do futebol. Eles marcaram cedo contra nós, tivemos dificuldade para criar chances e não jogamos bem", explicou o goleiro belga, segundo o Mundo Deportivo. "No segundo tempo, fomos melhores, corremos mais e fizemos tudo melhor. Marcamos o primeiro gol e, naquele momento, não tive dúvidas de que viraríamos, especialmente quando vi Carles entrar. Ele é nosso talismã no ataque, e Vini fez um ótimo cruzamento para ele."

Courtois mostra seu valor mais uma vez

Embora os jogadores de ataque tenham recebido os holofotes pela virada, Courtois foi, possivelmente, o jogador mais importante em campo nos momentos em que o Real Madrid esteve pior. Ele fez uma defesa espetacular quando o placar ainda estava 1 a 0, impedindo o Celta de ampliar a vantagem. A intervenção acabou sendo decisiva para mudar o rumo da partida. O belga explicou como fez a defesa: antecipou o passe rasteiro e procurou ocupar o máximo de espaço possível para bloquear a finalização que ia em direção ao gol.

"Na minha defesa quando estava 0 a 1, antecipei bem, esperando o passe rasteiro, e ocupei bastante espaço. Na segunda, vi que Duran ia chutar e estava preparado. Foi importante porque o empate saiu 30 segundos depois. São duas defesas importantes, e é para isso que estou aqui", observou o ex-jogador do Chelsea.

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Bellingham e Espi recebem elogios

A vitória também teve outra boa atuação de Bellingham, que segue como peça fundamental do Real Madrid. Courtois elogiou a contribuição do inglês e destacou que sua força e capacidade de avançar com a bola têm sido fundamentais nesta temporada. "Jude está jogando muito bem e contribui bastante. Ele é muito forte, dribla bem, avança e finaliza bem. Está fazendo uma ótima temporada e precisa continuar assim", afirmou.

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O goleiro também falou sobre as características diferentes de seus companheiros de ataque, comparando especificamente a presença de Espi, autor do gol da vitória, à de Kylian Mbappe. "Espi tem presença. É um cara alto, forte e sabe onde precisa estar. É um atacante nato. É verdade que Kylian atua menos dentro da área, fica menos ali e aparece na entrada da área. Quando Carles entra, ele oferece presença, e sabemos que podemos cruzar", observou Courtois sobre as diferentes opções táticas à disposição.

Torcida faz sua parte na fortaleza do Bernabeu

O clima no Bernabeu ficou tenso em alguns momentos, com parte da torcida demonstrando frustração durante o primeiro tempo. Courtois reconheceu que os torcedores tinham todo o direito de estar insatisfeitos com a atuação inicial, mas ressaltou a importância do apoio deles quando a equipe começou a reagir. Para o goleiro, com o estádio unido, fica extremamente difícil para qualquer visitante sair da capital espanhola com pontos.

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"A torcida está conosco. É verdade que, em certo momento, os torcedores ficaram insatisfeitos, mas é compreensível porque não jogamos bem. Para o adversário, é difícil quando a torcida está ao nosso lado. Queremos continuar vencendo", concluiu.