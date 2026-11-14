Thibaut Courtois mira aquisição surpreendente de clube italiano enquanto astro do Real Madrid expande seu império empresarial

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O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois busca ampliar seu crescente portfólio de negócios com uma proposta para adquirir a Reggiana, da Serie C. O fundo de investimentos do jogador da seleção belga, NXTPLAY Capital, apresentou uma proposta para comprar 100% das ações do clube italiano.

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Courtois prepara oferta para assumir clube italiano

Courtois pode se tornar em breve proprietário de um clube de futebol italiano. Seu fundo de investimentos, NXTPLAY Capital, apresentou oficialmente uma oferta para comprar a Reggiana, da Série C. Segundo diversos veículos da Itália, entre eles a Sky Sport Italia e a La Gazzetta dello Sport, o fundo apresentou uma proposta formal. O objetivo ambicioso é adquirir 100% das ações do clube e assumir o controle total.

A iniciativa representa um passo importante para o experiente goleiro como proprietário de um clube. Ele busca ampliar sua atuação nos negócios enquanto dá continuidade à carreira de jogador na Espanha.

Um clube próximo da comunidade

Courtois criou a NXTPLAY Capital com seu sócio Gonzalo Vila em 2025. O fundo de investimentos privados concentra-se em investimentos estratégicos nos setores de esporte, mídia, tecnologia e marcas de consumo.

O astro do Madrid apresentou uma visão clara para o clube italiano e prometeu uma forte ligação com a comunidade local. “Queremos construir algo de que as pessoas de Reggio Emilia possam se orgulhar: ambicioso em campo, próximo da comunidade e feito para durar”, explicou Courtois.

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O desenvolvimento de talentos locais também é uma grande prioridade do novo projeto na Itália. “Oferecer aos jovens jogadores o ambiente certo para crescer estará no centro de tudo o que fizermos”, acrescentou.

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Ampliação do portfólio esportivo

Se a aquisição for concretizada, a Reggiana não será o primeiro clube de futebol do crescente portfólio da NXTPLAY Capital. O fundo já mantém investimentos estratégicos em outras equipes europeias.

Atualmente, o fundo tem participações financeiras no Le Mans FC, da França, e no KRC Genk, da Bélgica. Courtois e Vila usam esses investimentos estratégicos para construir uma rede mais ampla de clubes.

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Adicionar um clube italiano histórico a essa rede representa uma importante demonstração das ambições do goleiro belga. A Reggiana disputa atualmente a Série C, mas um novo aporte financeiro pode ajudar o clube a avançar.

À espera de uma oferta oficial vinculante

Apesar do claro interesse de Courtois e seus sócios, o estágio exato das negociações pela aquisição ainda é um pouco incerto. O atual proprietário da Reggiana, Romano Amadei, esclareceu publicamente a situação da venda.

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Amadei confirmou que, embora a NXTPLAY Capital tenha grande interesse, a atual diretoria ainda não recebeu uma oferta plenamente vinculante pelo clube de futebol. A direção da equipe italiana está agindo com cautela.