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Thibaut Courtois revelou a dimensão extraordinária de seu desentendimento com a estrutura da seleção belga, detalhando sua saída dos canais de comunicação da equipe. O goleiro do Real Madrid segue afastado da seleção, enquanto sua disputa pública com o técnico Mark van Bommel não dá sinais de solução.

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Um afastamento digital da seleção

O distanciamento entre Courtois e a seleção belga atingiu um novo patamar após revelações sobre sua exclusão dos canais de comunicação interna da equipe. Veio à tona que o

goleiro titular do Madrid foi retirado sem cerimônia do grupo de WhatsApp da seleção, um gesto que simboliza a ruptura completa da relação entre o jogador e a atual comissão técnica, comandada por Van Bommel. A exclusão mostra como um dos jogadores que mais serviram ao país se tornou um estranho para a equipe em tão pouco tempo.

Embora o goleiro continue atuando em alto nível pelo Madrid, sua situação na seleção permanece indefinida. “Eles me tiraram do grupo de WhatsApp dos jogadores. O grupo é usado para transmitir informações, especialmente sobre os treinos. Há algumas mensagens de vez em quando, mas não muitas”, disse Courtois à DAZN, segundo o Foot Mercato.

Courtois esclarece seu futuro na seleção

Getty Images

Apesar da aparente rejeição no grupo de comunicação da equipe, Courtois não descarta voltar a defender seu país. O campeão da Champions League afirmou que está à disposição, desde que as circunstâncias sejam adequadas. Ele também fez questão de desmentir os rumores de que exigiria tratamento especial ou uma vaga garantida entre os titulares para retornar à seleção belga.

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“Nunca cheguei à seleção achando que jogaria automaticamente. Conheço minhas qualidades e sei que posso ser importante para a equipe. Ninguém precisa me garantir uma vaga de titular”, esclareceu o goleiro durante a entrevista.

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Courtois explica ausência da seleção belga por desgaste

Van Bommel viajou a Madrid para uma reunião de uma hora com o goleiro da seleção Thibaut Courtois, que havia pedido para ficar fora dos jogos da Liga das Nações em setembro e outubro para se recuperar. Courtois considerou a primeira Data Fifa, com quatro partidas exigentes contra adversários de alto nível como Itália, França e Turquia, desgastante demais, especialmente porque logo depois teria de voltar a um calendário apertado no clube.

“Eu tinha dito que queria descansar um pouco. Achei aquela primeira Data Fifa, em particular, muito pesada. Pelo que ouvi dos jogadores, foi mesmo assim. Depois, você também precisa voltar imediatamente ao clube, e os jogos vêm em sequência. Itália, França, Turquia... São partidas difíceis. Era um pouco demais naquele momento, especialmente porque eu tinha sofrido duas lesões musculares em pouco tempo. Em comparação, tive uma semana de folga e pude descansar. Também pude recuperar as energias”, explicou Courtois, segundo o HLN.

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Courtois deixa a porta aberta para voltar

Getty Images

O treinador da seleção e Courtois chegaram a um acordo para que o goleiro ficasse fora de toda a campanha da Liga das Nações. A decisão foi tomada em conjunto, permitindo que a equipe disputasse o torneio enquanto ele interrompia temporariamente sua participação na seleção.

Sobre a possibilidade de integrar a seleção nas eliminatórias da Eurocopa, Courtois preferiu não especular: “Foi comunicado claramente que isso não era um problema. Senne [Lammens] e Maarten [Vandevoordt] foram bem. O treinador pode me chamar a qualquer momento. Se eu voltar para as eliminatórias da Eurocopa, cabe a ele escolher quem quiser. Não temos falta de goleiros na Bélgica.”