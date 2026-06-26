Thiao: Vitória por 5 a 0 sobre o Iraque? Nosso destino não está em nossas mãos

Bab Thiaw, técnico da seleção do Senegal, demonstrou satisfação com o desempenho de seus jogadores na goleada sobre o Iraque (5 a 0), na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, afirmando que sua equipe cumpriu o que era esperado, embora seu destino já não estivesse mais em suas mãos.

Em declarações após a partida, Thiaw explicou que a seleção senegalesa “fez uma partida equilibrada e conseguiu impor seu ritmo após um início difícil contra um adversário que lutava pela sobrevivência”, ressaltando que o placar expressivo foi fruto da disciplina e da calma na condução do jogo.

Apesar da vitória, o Senegal encerrou sua trajetória no Grupo 9 na terceira colocação, com 3 pontos, e agora entra em uma fase de expectativa, aguardando os resultados dos outros grupos que determinarão se a seleção conquistará uma das vagas de classificação destinadas às melhores equipes que terminaram em terceiro lugar.