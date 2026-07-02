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Senegal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Thiao responde ao técnico da Bélgica: depois da vitória, fica mais fácil falar

Bélgica x Senegal
Bélgica
Senegal
Copa do Mundo
P. Thiaw
R. Garcia
Bélgica
Senegal
EUA
França

Técnico do Senegal encerra o capítulo da eliminação na Copa do Mundo

O técnico da seleção do Senegal, Babi Thiaw, respondeu às declarações de seu homólogo da Bélgica, Rudi Garcia, após a eliminação dos Leões da Teranga da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Senegal estava vencendo por 2 a 0 contra a Bélgica na partida das oitavas de final, ontem, quarta-feira, antes que os Diabos Vermelhos conseguissem marcar dois gols consecutivos poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, e, nos últimos instantes do segundo tempo da prorrogação, Yuri Tielemans marcou o gol da vitória para a Bélgica em um pênalti, garantindo uma vitória emocionante por 3 a 2 e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Após a partida, Rudi García declarou: “Não dá para conseguir resultados com apenas 11 jogadores. Corrigimos bem as coisas a partir do meio do segundo tempo. Estávamos perdendo muitas bolas, corrigimos isso e a situação melhorou, mesmo tendo levado o segundo gol. Conhecemos essas seleções: elas perdem a estrutura tática no final da partida.”

E acrescentou: “Sabíamos também que, quando estivessem ganhando por 2 a 0, eles tentariam proteger o resultado com todas as forças, e isso, na minha opinião, é um erro grave. Me lembraram, quando estivermos ganhando por 2 a 0, para não fazer isso. Porque quando se leva um gol como o que eles levaram quando o placar estava 1 a 2, o caráter da partida muda completamente”.

Questionado na coletiva de imprensa sobre as declarações de Rudi García, Thiago respondeu, segundo a rede “Foot Mercato”: “Essa é a opinião dele, e não a minha, de forma alguma. Porque estávamos em uma boa posição. Depois da vitória, fica mais fácil falar.”

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E continuou: “É preciso aceitar a situação, assistir ao jogo e ver onde erramos. Este torneio acabou de vez. Temos que seguir em frente, analisar tudo com cuidado, identificar os erros e tentar corrigir isso na próxima vez”.

Vale lembrar que a seleção da Bélgica enfrentará, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção dos Estados Unidos, que venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na madrugada desta quinta-feira.


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