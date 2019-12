Thiago Silva sobre lesões de Neymar: "espero que ele esteja bem na reta final da temporada"

Zagueiro brasileiro fala sobre o excesso de lesões do compatriota do Paris Saint-Germain e diz que gostaria de renovar com o PSG

Contratado pelo em 2012, Thiago Silva pode nunca ter parecido tão sereno quanto nesta temporada. O zagueiro brasileiro de 35 anos é imperturbável e tem um impressionante início da temporada. Com final do contrato no próximo verão, o ex-zagueiro do não sabe o que seu futuro reserva. As negociações para uma prorrogação do contrato estão atualmente paralisadas, mas o PSG não fechou as portas para continuar a aventura com seu capitão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Em entrevista à beIN Sports, Thiago Silva admitiu que ainda tinha a capacidade de ficar no :

"Acho que comecei bem a temporada, estou feliz por isso. O treinador me disse que já faz duas, três semanas que estou no nível mais alto, mas também graças à confiança da equipe e do clube. Eu me sinto muito bem pessoalmente. Eu sinto que ainda posso ajudar muito essa equipe, mas temos que esperar e ver o que acontece no futuro", declarou.

Mais artigos abaixo

O capitão do PSG comentou as lesões do compatriota Neymar: "O mais importante é manter a calma na cabeça, porque às vezes, com lesões como essa, você perde a cabeça um pouco. Mas este ano, o bom de dizermos isso é que ele se machucou no início da temporada, espero que ele esteja pronto para o fim, porque com Neymar e todos os outros jogadores ao seu lado, seremos muito fortes".

O zagueiro brasileiro está consciente de estar próximo do fim da linha como atleta e já está começando a pensar em sua pós-carreira. Ele se vê seguindo os passos de seu ex-companheiro de equipe, Thiago Motta, e se tornando treinador: "É hora de começar a pensar no que farei depois da minha carreira, porque está quase no fim. não sou eu, mas talvez treinador. Acho que no futuro serei treinador, mas temos que esperar".