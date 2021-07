Thiago Silva: "quem torceu contra a seleção, depois não venha se fazer de amigo"

O capitão da seleção brasileira publicou mensagem em seu Instagram e dividiu opiniões nas redes sociais; entenda

Mesmo após a derrota do Brasil na final da Copa América para a Argentina, a decisão de alguns brasileiros em torcer contra a seleção ainda repercute entre os jogadores da equipe comandada por Tite.

Dessa vez, foi o capitão da seleção, Thiago Silva, que veio a público criticar aqueles que torceram pelo rival. Em uma postagem em sua conta no Instagram, o defensor parabenizou a seleção da Argentina pela conquista e agradeceu aos torcedores brasileiros, mas aproveitou para criticar aqueles que torceram contra o Brasil.

Na postagem, o jogador do Chelsea pediu para aqueles que torceram contra o Brasil não irem o procurar para entrevistas, ingressos, camisas ou fotos com o atleta.

Além disso, deu a entender que parte desses torcedores poderiam, no futuro, fingirem "amizade" ou que não torceram para a Argentina. O zagueiro proibiu os comentários na postagem, com mais de 150 mil curtidas no momento.

O texto publicado por Thiago Silva viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. O defensor ainda ironizou quem torceu contra a seleção brasileira, afirmando esperar que "quem torceu contra esteja contente."

Vale lembrar que antes da decisão, Neymar também criticou os brasileiros que não torceram para a seleção. Por meio de um stories no Instagram, o craque afirmou respeitar a posição de todos, mas terminou com um xingamento em direção a tais torcedores.