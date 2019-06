Thiago Silva fala sobre aposentadoria à la Zidane: "Não quero passar vergonha"

Zagueiro ainda confirmou desejo em ser treinador no futuro

Em seu último ano de contrato no , Thiago Silva vê a possibilidade de se aposentar crescer. Aos 34 anos, o zagueiro se inspira em um ícone do futebol francês para tomar a decisão.

"Me sinto orgulhoso de que minha carreira teve muito sucesso e espero terminar no mais alto nível possível. Admiro muito a forma que Zinedine Zidane terminou sua carreira, logo depois de uma . No momento certo, também tomarei a decisão de parar", descreveu o defensor em entrevista à revista do clube.

O brasileiro ainda confirmou que não quer jogar a ponto de "passar vergonha" em campo e que, no futuro, pode até estar à beira do gramado.

"Não me vejo como um líder, mas sim perto dos jogadores, talvez como treinador ou auxiliar-técnico. Vou assistir o máximo de jogos possível. Quero muito ter contato com diferentes modos de se pensar o futebol. Da , , , que foquem na defesa ou ataque. Espero poder ocupar a função de treinador um dia e usar a minha experiência como treinador", completou.

Por enquanto, o camisa 3 tem como foco a , onde enfrentará o na próxima quinta-feira (27).