Thiago Silva conquista sonhada Champions e deixa Libertadores em aberto

Zagueiro dos Blues conquista título europeu aos 36 anos e não descarta tentar vencer o principal torneio da América do Sul

Na tarde deste sábado (29), Thiago Silva escreveu seu nome na história da Liga dos Campeões. O zagueiro brasileiro de 36 anos conquistou o tão sonhado título europeu e se junta a uma rica lista de brasileiros que já levantaram a Orelhuda.

Quer ver a próxima edição da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Mesmo em reta final de carreira, o defensor não segue com grandes planos para seguir atuando em alto nível. Em entrevista à TNT Sports após a vitória do Chelsea por 1 a 0 contra o Manchester City, o brasileiro comentou sobre sua trajetória no futebol e os próximos passos.

"Eu estou muito orgulhoso da minha carreira", disse Thiago Silva. "Acho que se viesse a acabar minha carreira e esse título eu não tivesse conquistado, acho que, com certeza, faltaria alguma coisa".

Perguntado sobre a possibilidade de tentar um título de Libertadores, que o defensor ainda não tem, Thiago Silva deixou em aberto.

"Talvez. Na Champions eu tive a segunda oportunidade, quem sabe na Libertadores a gente não tenha também essa segunda oportunidade". O zagueiro foi vice-campeão do torneio sul-americano com a camisa do Fluminenese em 2008, quando o Tricolor Carioca foi derrotado pela LDU, do Equador.

What a difference a year makes.



🇧🇷 Thiago Silva 👏👏👏 pic.twitter.com/OiXTvaaoDp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2021

Thiago Silva também não escondeu a vontade que tem de reescrever sua história na seleção brasileira, focando em vencer a Copa do Mundo de 2022.

"Eu sou um cara sonhador. Quem me conhece sabe, mas não basta só ser sonhador. Ter que ser trabalhador, tem que perserverar, tem que ser resiliente... e eu acredito que eu sou. A gente tem aí a Copa América, infelizmente não sei como vai se desenrolar a questão dessa pequena lesão. Temos as Eliminatórias e, consequentemente, o Mundial, que é nosso maior sonho. E meu sonho é conquistar".