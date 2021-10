Thiago Silva chega a 100 jogos pela seleção brasileira: "motivo de muito orgulho"

Zagueiro alcançou marca expressiva e agora persegue recorde de Lúcio

Thiago Silva alcançou uma marca expressiva pela seleção brasileira. Ao entrar em campo no empate em 0 a 0 com a Colômbia, neste domingo (10), o zagueiro chegou a marca de 100 jogos com a camisa amarela.

"Motivo de muito orgulho, é um dia especial, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar passando por esse momento. Fico muito feliz, sou muito grato por tudo o que eu já vivi aqui dentro, o que eu ainda vou viver. Espero que essa marca possa ser ampliada cada vez mais e o mais importante é estar servindo a seleção brasileira com muito orgulho", disse o zagueiro após a partida.

Através das redes sociais, a CBF homenageou o zagueiro que por muitas vezes usou e ainda usa a braçadeira de capitão da equipe. A primeira convocação veio em 2008, na época, Thiago Silva ainda vestia a camisa do Fluminense.

100 VEZES THIAGO! 💯🇧🇷



Essa história que começou em junho de 2008 chegou ao capítulo de número 100 hoje.



Thiago Silva é um dos grandes zagueiros da geração e construiu uma história gigante com a amarelinha. Valeu, Monstro! pic.twitter.com/16DDdIwDQv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2021

Hoje, aos 37 anos de idade, Thiago Silva veste a camisa do Chelsea e sonha em defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. O zagueiro ajudou o Brasil a se aproximar da vaga, ao empatar com a Colômbia, em Bogotá. Ele destacou o equilíbrio da partida, mas aprovou a atuação da Canarinho.

Acredito que foi um jogo bastante equilibrado, se tivesse que sair um vencedor com certeza seria a nossa equipe. Faltou um pouco de tranquilidade no último terço do campo onde a gente errou algumas situações, não tomamos as melhores decisões. O calor que estava hoje isso influencia, não só para a gente, como para eles também porque a maioria joga na Europa. Ao todo, acho que a gente fez um bom jogo. Se tivesse que sair um vencedor, com certeza seria a nossa equipe pelo volume do jogo que teve".

Thiago Silva persegue agora a marca de Lúcio, zagueiro que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, foram 105 partidas oficiais no total.