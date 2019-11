Thiago Silva capitão e Paquetá camisa 10; a numeração da seleção para amistosos

Não é a primeira vez que o meio-campista do Milan veste a 10; estreante, Rodrygo fica com a 21

A seleção brasileira anunciou a numeração dos jogadores convocados para os dois próximos amistosos, contra a e a . Sem Neymar, que não foi convocado por conta de uma lesão, a camisa 10 do ficou para Lucas Paquetá, do .

Não será a primeira vez que o ex- usará este número na seleção brasileira. Nos dois primeiros amistosos de 2019, contra o Panamá e a , a camisa 10 foi dele - na ocasião, Neymar também estava ausente. Paquetá foi titular nos dois jogos e, inclusive, marcou o gol do Brasil no empate por 1 a 1 com os panamenhos.

A faixa de capitão também tem novo dono. Thiago Silva assume a liderança máxima do Brasil na ausência de Daniel Alves. Tite optou por não convocar nenhum jogador que atua no Brasil para os amistosos de novembor - com exceção do goleiro , do -PR, chamado para o lugar de Ederson, cortado por lesão.

Os estreantes Douglas Luiz, Wesley Moraes, Rodrygo e Emerson pegaram respectivamente as camisas 15, 18, 21 e 22 da seleção brasileira.

O Brasil joga contra a Argentina nesta sexta-feira, 15, às 14h (horário de Brasília). Na terça, a seleção encara a Coreia do Sul no último amistoso do ano.

Confira a numeração completa dos jogadores do Brasil:

1. Alisson

2. Danilo

3. Thiago Silva (capitão)

4. Marquinhos

5. Casemiro

6. Alex Sandro

7. Richarlison

8. Arthur

9. Gabriel Jesus

10. Lucas Paquetá

11. Philippe Coutinho

12. Daniel Fuzato

13. Felipe

14. Éder Militão

15. Douglas Luiz

16. Renan Lodi

17. Fabinho

18. Wesley Moraes

19. Willian

20.Roberto Firmino

21. Rodrygo

22. Emerson

23. Santos