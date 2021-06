Thiago Santos desfalca o Grêmio por até seis semanas devido a lesão muscular

O jogador vinha surpreendendo a torcida gremista com boas atuações especialmente na proteção à defesa

O volante gremista Thiago Santos teve confirmada uma lesão no músculo adutor da coxa e, segundo a previsão dos médicos do Grêmio, deve precisar de quatro a seis semanas de recuperação. A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza, no último final de semana, que terminou com empate sem gols.

Comparado com Douglas Costa e Rafinha, a contratação de Thiago Santos para esta temporada foi a que menos empolgou os torcedores do Tricolor. Tanto que, na entrevista de apresentação, o volante gremista disse que entendia a manifestação dos gremistas e que somente dentro de campo ele poderia conquistar a confiança da torcida.

E foi justamente o que aconteceu: já nos primeiros jogos com a camisa do Grêmio, o volante mostrou a que veio. Com vigor na marcação e uma proteção consistente aos zagueiros, acabou se tornando uma das figuras mais importantes no time do técnico Tiago Nunes.

Agora com a lesão muscular confirmada e o afastamento dos gramados podendo chegar até seis semanas, o treinador gremista ganha mais uma dor de cabeça: quem será o substituto de Thiago Santos? Três candidatos estão na disputa por esta vaga: Lucas Silva, Darlan e Fernando Henrique.

Lucas Silva conta com a admiração do treinador, porém existe junto à torcida uma rejeição muito grande. Já Darlan vive uma situação oposta, ganhou poucas oportunidades com Tiago Nunes, mas entre os torcedores ele é o preferido para entrar no time. Correndo por fora e com remotas chances está o volante Fernando Henrique, que deve no máximo pegar uma vaga no banco de reservas.

A verdade é que o escolhido por Tiago Nunes terá a missão de ajudar o Grêmio a voltar a vencer e afastar a crise que o Tricolor está enfrentando. Lanterna do Campeonato Brasileiro, uma derrota ou até mesmo um empate diante do Juventude, nesta quarta-feira, pode custar o emprego do treinador Tiago Nunes.