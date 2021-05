Thiago pode deixar o Cruzeiro; veja outras mudanças previstas no elenco da Raposa

O atacante Thiago pode deixar o Cruzeiro nos próximos dias. O atleta não foi sequer relacionado para os dois últimos jogos contra o América-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro. O jogador também ficou de fora da lista de outras quatro partidas: contra Coimbra, Atlético-MG, Pouso Alegre e América-RN. O técnico Felipe Conceição, após a eliminação para o América-MG, disse que algumas mexidas poderiam ser realizadas no elenco, mas não chegou a mencionar a possível saída do atacante.



Alguns clubes estão interessados na contratação de Thiago e, em breve, o empréstimo do atleta pode ser confirmado. O Cruzeiro não fala de maneira oficial sobre negociação de jogadores. Thiago recebeu uma sondagem do Atlético-GO quando Felipão ainda era o treinador da Raposa. Porém, não foi autorizada a transferência na ocasião.



Em 31 jogos pelo clube, Thiago marcou 3 gols. Um deles contra o Atlético-MG, em 2020, quando o clube celeste foi derrotado por 2 a 1, em partida disputada pelo Campeonato Mineiro.Em fevereiro do ano passado, o Cruzeiro acertou a compra de 70% dos direitos econômicos de Thiago, que estava emprestado pelo Verê-PR. O jogador tem contrato com o clube celeste até 31 de dezembro de 2023.Recentemente, o Cruzeiro contratou o atacante Guilherme Bissoli, que chegou do Athletico Paranaense por empréstimo e foi elogiado pelo técnico Felipe Conceição, especialmente pela característica de mobilidade dentro de campo.“A gente tem usado a característica do Sobis nesta função, que tem atuado muito bem. Trouxemos mais uma peça para agregar ao grupo, dentro desta característica de jogo que a gente está utilizando. É um atleta muito parecido com o Sobis, pela mobilidade, finalização, boa recepção, atleta que sabe flutuar, ter presença de área. A gente está feliz com a chegada dele. E acho que ele vai agregar ao grupo, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B", ressaltou o treinador.Se tem atacante saindo, o Cruzeiro segue monitorando o mercado para a contratação de um lateral-direito, um zagueiro e um meio-campista. O diretor de futebol André Mazzuco está de olho em alguma oportunidade, até porque o clube mineiro não pode fazer altos investimentos, em função das dificuldades financeiras.“Os ajustes no elenco serão feitos nestas duas próximas semanas, a gente precisava terminar o ciclo do Mineiro, lutamos muito para passar pela semifinal, infelizmente não conseguimos, mas vai trazer experiência para o time, para o elenco. E agora vamos começar a pensar no elenco da Série B, começar a fazer os ajustes para que fiquemos cada vez mais fortes. Os atletas que chegarem ou aqueles que saírem serão dentro de uma análise do que é melhor para o Cruzeiro", afirmou o técnico Felipe Conceição.