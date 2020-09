Thiago Neves não joga mais pelo Grêmio, mas ainda pode reforçar equipes na Série A

O jogador não completou o sétimo jogo na competição e ainda pode ser utilizado; quais seriam os principais interessados?

Poucos meses após ser contratado, Thiago Neves não é mais jogador do : após a derrota por 2 a 1 para o Sport, nesta última quinta-feira (3), o clube gaúcho se irritou com a atuação do jogador e irá rescindir seu contrato, a fim de não exercer uma cláusula que permite renovação automática.

Como o atleta estava perto dos 20 jogos pelo Tricolor na temporada - fator que o faria renovar automaticamente até o final de 2021 -, a opção da equipe foi rescindir o vínculo com Thiago Neves e o deixar livre no mercado: as últimas partidas do meia não foram satisfatórias e, mesmo defendido por Renato Gaúcho, o meia não vestirá mais a camisa do Grêmio.

Preterido por Jean Pyerre em boa parte do ano, teve uma grande chance de atuar contra o Sport nesta quinta-feira, mas não foi bem, gerando indignação na torcida do clube, que preferia ver o garoto dentro de campo. Com uma sequência ruim de resultados, então, a diretoria da equipe resolveu que a rescisão seria a melhor opção.

Contratado junto de Diego Souza no começo do ano, Thiago Neves encontrou um caminho diferente que o veterano: viu o atacante ser o artilheiro do e se juntar ao clube dos "recuperados por Renato Gaúcho", enquanto o meia ficou no banco de reservas durante a maior parte de sua estadia no Grêmio e não correspondeu às expectativas da diretoria.

Presidente Romildo Bolzan foi ao CT Luiz Carvalho para fazer fortes cobranças ao Departamento de Futebol como um todo. Rescisão de Thiago Neves foi apenas uma decisão do presidente. Tem mais coisas pra acontecer.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) September 4, 2020

Ainda marcado negativamente pelo final de sua passagem no , o veterano está livre para se transferir para outro clube no Brasileirão, já que atuou apenas em cinco partidas na competição. Agora é o desafio é encontrar um clube interessado em pagar um salário que certamente seria alto.

Algumas opções rotineiras, como o e o - que teve, por muito tempo, interesse em sua contratação -, já possuem muitas opções para a posição: o time carioca conta com Nenê, Ganso e Michel Araujo para o meio de campo, enquanto o já tem Luan, Araos, Otero e uma folha salarial muito cara.

Assim, o caminho de Thiago Neves pode ser o exterior ou esperar por uma proposta de um dos grandes da Série A: seu ex-companheiro de Cruzeiro, Rodriguinho, por exemplo, vai fazendo um grande Brasileirão pelo . Será que o meia ainda tem lenha para queimar?