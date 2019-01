Thiago Neves ganha nova camisa no Cruzeiro e volta a ser "TN10"

Meia-atacante herda número de Arrascaeta, que se transferiu para o Flamengo

Nos últimos anos, Arrascaeta e Thiago Neves fizeram uma parceria vitoriosa e infernal no Cruzeiro. Em 2019, porém, nada do uruguaio com a camisa 10 e do TN30 dando fortes dores de cabeça aos marcadores adversários, já que o meia se transferiu de forma polêmica para o Flamengo.

E com a saída de Arrascaeta, a camisa 10 celeste ficou vaga, livre para o TN30 voltar a ser o TN10.

Isso mesmo, Thiago Neves será o novo camisa 10 do Cruzeiro em 2019, fato que foi comemorado pelo jogador e pela Raposa.

Vale lembrar que Thiago Neves já tinha brincado com a possibilidade dias atrás, lembrando de Alex, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro, craque da histórica Tríplice Coroa, em 2003.