Thiago Neves e o desafio duplo no Sport: recuperar a carreira e fugir das polêmicas

Por onde passou o meia colecionou problemas e agora vai tentar acabar com a fama defendendo o Leão

Thiago Neves está de casa nova. Depois de rescindir o contrato com o e ficar muito próximo do , o meia foi anunciado pelo Sport. O Leão pode ser a chance do jogador de recuperar sua boa fase e tentar uma passagem sem as polêmicas que o perseguem.

A carreira de Thiago Neves e extensa, repleta de título, gols… e polêmicas. Por todos os clubes que passou no , o meia teve algum problema que chamasse a atenção, seja internamente ou com a torcida. E o Sport pode ser sua chance de passar "em branco" neste quesito negativo.

No Paraná, time que o revelou para o futebol, ainda jovem, Thiago Neves teve algumas questões disciplinares, e acabou até afastado da equipe por um período por conta de atrasos nos treinamentos e problemas com dois treinadores diferentes.

Trocando um tricolor pelo outro, o meia foi para o . Nesta primeira passagem pelo clube carioca, Thiago Neves chegou a assinar um pré-contrato com o quando se aproximava do fim de seu vínculo. A torcida não gostou da atitude de um dos seus principais jogadores, mas a bronca acabou quando ele renovou com o Fluminense.

Depois de passagens pelo futebol internacional e mais um período no Tricolor carioca, se transferiu por empréstimo ao maior rival do Fluminense, o . A pasagem pelo Rubor-Negro foi tumultuada, principalmente por conta de sua esposa, tricolor, que ficava trocendo abertamente para o seu time, o que incomodou a torcida.

Mais uma parada no Fluminense e algumas no futebol internacional, e Thiago Neves pousou no . As polêmicas por lá foram muitos e seguem frescas na memória do torcedor. Considerado "paneleiro", o meia foi responsabilizado por vários aspectos da crise que assola o clube mineiro, desde a demissão de Rogério Ceni após menos de dez jogos comandando a equipes, até ser um dos personagens principais na queda para a segunda divisão nacional.

A passagem pelo Grêmio, em seguida, também foi turbulenta, apesar de curta. O meia foi um dos vários atletas a deixarem a após o rebaixamento e foi para o Tricolor gaúcho, trabalhar novamente com Renato Gaúcho. Após 14 jogos com a camisa da equipe, Thiago Neves teve seu contrato rescindido unilateralmente pela parte do Grêmio, após diversas críticas ao desempenho do jogador, tendo feito seu último jogo justamente contra o Sport.

Mesmo depois de sair do Grêmio as polêmicas entre o meia e o clube continuaram. Após a derrota do Tricolor por 2 a 0 na Libertadores, Thiago Neves fez um tweet ironizando sua dispensa : "continuo sendo o culpado?". A torcida, naturalmente não gostou da postura do jogador, e nem os jogadores. O ex-Grêmio Jael respondeu pedindo mais respeito aos ex-companheiros.

Respeita seus ex companheiros cara, te acolheram muito bem e você faz isso, creio que diretamente não foi pra eles, mas fazendo isso você expõe eles. E você sabe muito bem de quem é culpa de tudo isso.

Deixa de ser abobado e apaga isso! — Jaeloficial09 (@Jael_Gol) September 17, 2020

De bônus, antes mesmo de ter sua contratação efetivada, o meia já causou polêmica no Atlético-MG . Com a ida ao quase certa, Thiago Neves viu a torcida se revoltar com a possibilidade de tê-lo como reforço, principalmente pelas várias provocações dirigidas ao time na época que defendia o Cruzeiro. Assim, a negociação foi encerrada.

Agora ele chega ao Sport como reforço de peso, mas sem apoio total da torcida, preocupada com os problemas recentes que o jogador protagonizou. Então, além de correr atrás de rever o seu bom futebol, ele ainda tem o desafio de conquistar a torcida e, o melhor jeito de fazer isso, é escapar das polêmicas.