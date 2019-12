Thiago Motta demitido "encerra" ciclo de técnicos brasileiros na elite europeia

Sylvinho já havia caído no Lyon após fazer um dos piores inícios de campanha na história do clube francês

Treinador estrangeiro tem sido artigo comum em praticamente todo o mundo, e no particularmente foi um tema muito abordado graças ao enorme sucesso dos Jorges Jesus, português que colocou seu nome na história do , e Sampaoli, argentino que fez grande trabalho no .

Mas a vida não foi nada fácil para os brasileiros que cruzaram o oceano atlântico para comandarem alguns dos times mais tradicionais da Europa.

Na verdade, a campanha começou apenas com um brasileiro no comando de um time das cinco principais ligas europeias*. Sylvinho começou a temporada no e não teve sucesso na equipe francesa: disputou apenas 11 jogos e perdeu mais do que ganhou (4 derrotas, 4 empates e 3 vitórias), fazendo a pior campanha do clube em 24 anos. Foi demitido no início de outubro.

Tiago Motta, ex-volante que fez praticamente toda a sua vitoriosa carreira como jogador na Europa, assumiu o comando do no final de outubro e, ainda que tivesse à sua disposição opções piores às de Sylvinho, foi demitido do clube italiano na última sexta-feira (27) com um retrospecto ainda pior: em 10 jogos perdeu 5, empatou 3 e venceu apenas 2.

Foi o final, ao menos até este momento, da curta e nada boa experiência de treinadores brasileiros nesta temporada de futebol europeu.

