Thiago Mendes quer São Paulo campeão, exalta Dani Alves na lateral e elogia Crespo: "Calando a boca de muita gente"

Meio-campista do Lyon diz ter acompanhado clássico até 5h da manhã pelo fuso horário e crê em fim da fila neste ano. "Está na hora de dar um basta"

Thiago Mendes, do Lyon, da França, segue ligado no São Paulo, mesmo após quatro anos desde sua saída do clube, em 2017, quando foi vendido ao Lille. A ponto de ter acompanhado durante a madrugada no fuso horário europeu o clássico contra o Corinthians, empatado por 2 a 2 no último domingo, na Neo Química Arena.

Depois de o Lyon vencer o Monaco, por 3 a 2, em confronto direto importante na reta final do Campeonato Francês (o Lyon é o quarto, com 70 pontos, e o Monaco é o terceiro, com 71 pontos), Thiago Mendes viu o Majestoso.

De olho no Tricolor, ele elogiou o trabalho do técnico Hernán Crespo, invicto com o São Paulo há nove jogos (oito vitórias e um empate).

"Todo mundo falava que o Crespo não iria dar muito certo no São Paulo. Acho que ele está calando a boca de muita gente pelo trabalho que ele vinha fazendo na equipe dele. No São Paulo está dando certo. Eu assisti alguns jogos, os clássicos ele ganhou todos e só empatou agora com o Corinthians. Está tá indo bem no futebol do São Paulo e espero que possa levantar esse time, que merece títulos pelas conquistas lá de trás e espero que possa ser campeão com São Paulo também", disse Thiago Mendes, em entrevista exclusiva a Goal.

Contemporâneo de Reinaldo no Morumbi, Thiago Mendes disse acreditar que o time vai sair da fila de oito anos sem títulos em 2021. A última conquista foi a Sul-Americana de 2012.

"Está na hora de dar um basta nisso. O São Paulo tem de começar a levantar troféu de novo. O plantel é muito bom. Contra o Corinthians poupou alguns titulares. Têm jovens jogando. Espero que em 2021 possam levantar um título e conquistar a torcida que está meio impaciente no momento, porque quando não se ganha título é normal ser cobrado. O São Paulo é gigante. Espero que nesse ano possa dar certo", afirmou.

Na França, onde Daniel Alves atuou pelo PSG, Thiago Mendes diz preferir ver o camisa 10 do São Paulo na lateral direita, posição em que ele tem atuado.

Por opção da comissão técnica, o jogador foi poupado do clássico diante do Corinthians, de olho no duelo com o Racing, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

"O Daniel Alves é um ótimo jogador. Demonstrou aqui na França tanto de meia quanto de lateral. Tem muita habilidade. No meu ponto de vista, é um cara do bem. No São Paulo está dando muito certo como meia, mas quando foi para a lateral eu vi o jogo e ele foi muito bem. Deu assistência e tudo. Espero que possa continuar contribuindo para o time e pra ele também. É um "papa títulos", conquistou tudo e espero que possa conquistar mais um com a camisa do São Paulo".

Desde 2017 na Europa, Thiago Mendes saiu do Lille para o Lyon em 2019. Ele tem contrato com o atual clube até junho de 2023.