Thiago Mendes fala em secar PSG contra o Manchester City e descarta maldade em lance com Neymar

Rivalidade com Lyon impede torcida para time francês. Meia diz que não teve intenção de lesionar brasileiro em entrada de 2020

Thiago Mendes, do Lyon, vai secar o PSG contra o Manchester City nesta terça-feira, no segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões, na Inglaterra - o duelo de ida terminou 2 a 1 para os ingleses.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A rivalidade local impede a torcida do brasileiro a favor do PSG, embora Thiago Mendes lembre que há motivos para se alegrar em caso de título do PSG na competição. Para isso, além de virar contra o Manchester City, o PSG teria de bater o vencedor do duelo entre Chelsea e Real Madrid (empate por 1 a 1 no primeiro jogo).

A gente fica de olho na Liga dos Campeões porque se eles (PSG) ganharem abre mais uma vaga direta para a próxima temporada. Então, ficamos de olho grudado na televisão secando (risos), secando um pouquinho, mas também admirando o futebol que está demonstrando. Um futebol bonito de se ver", disse Thiago Mendes, em entrevista exclusiva a Goal.

Foto: Getty Images

Neste momento, o Lyon é o quarto colocado do Campeonato Francês, com 70 pontos, atrás do Monaco (71), PSG (75) e Lille (76). Os dois primeiros se classificam diretamente para a fase de grupos da maior competição de clubes da Europa, e o terceiro entra na fase prévia de mata-mata.

"Nós que jogamos no Lyon não torcemos diretamente pelo PSG (risos), mas se ganhar também ficamos felizes porque vai abrir uma vaga direta. Então vai ser bom demais para os times franceses também. Qualquer coisa está bom", afirmou.

Na França desde a temporada 2017/2018, Thiago Mendes vê de perto a trajetória de Neymar no PSG. No dia 13 de dezembro, na vitória por 1 a 0 do Lyon sobre o PSG, o meia foi expulso por uma entrada no compatriota brasileiro.

Neymar deixou o campo chorando de maca e teve uma entorse no tornozelo que o deixou fora de combate por um mês. Thiago Mendes, por sua vez, foi suspenso por três partidas. Na época, o meia fez um vídeo com pedido de desculpas a Neymar. Mesmo assim, ele e sua família sofreram ameaças na internet.

"Associam que fui criminoso no lance contra o Neymar, coisa que não fui. Se olhar bem a imagem, a perna esquerda pega primeiro a bola e depois o pé dele vira. Jamais tive intenção de machucar ele. O povo brasileiro, principalmente, veio no instagram da minha família, mãe, irmão. É complicado porque você não pode fazer nada. Se toca e machuca sem querer, as pessoas associam que você deu uma entrada criminosa e que devia ser banido do futebol, ameaçam, falam que vão matar sua filho, sua mãe, sua mulher, sequestrar. É complicado. Fiquei muito chateado, dei um tempo no instagram, porque todo dia chegava ameaça. Cheguei a um ponto que pensei em parar com rede social e me dedicar somente ao futebol, porque é complicado", disse Thiago Mendes.

Mais artigos abaixo

"Depois daquilo não tive a oportunidade de falar com ele, mas pedi desculpas publicamente pelo instagram. Espero que tenha olhado, acho que minha explicação no instagram foi sincera. Jamais ia pedir desculpas por pedir. Foi sincero. Jamais tive intenção de machucar. Sei do nível dele, foi uma infelicidade do momento. Torci para que não fosse nada grave. Vi que ele saiu chorando e torci pela recuperação rápida. Passou um tempo, mas graças a Deus não foi nada grave e hoje está jogando de novo".

Desde 2017 na Europa, Thiago Mendes saiu do Lille para o Lyon em 2019. Ele tem contrato com o atual clube até junho de 2023.