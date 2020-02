Thiago Maia rasga elogios a Jorge Jesus e diz que ainda precisa "continuar se adaptando"

Meio-campista esperou mais de um mês para fazer a estreia com a camisa do Flamengo

A história de Thiago Maia com o tem sido de espera e paciência. O meio-campista, declarado, teve que esperar quase um ano para chegar ao clube e depois de desembarcar no Ninho do Urubu, precisou ter calma também para entrar em campo pela primeira vez.

O momento finalmente aconteceu neste sábado(22), na decisão da . O jogador foi um dos escolhidos de Jorge Jesus para encarar o Boavista. Ele revelou, no entanto, a ansiedade para fazer a estreia.

"Com certeza muita, mas falei até com a minha família, o Mister é um cara consciente, inteligente, ele viu a hora certa, viu que eu estava pronto para estrear numa semifinal e colocou. Graças a Deus deu tudo certo e fomos campões".



(Foto: Getty Images)

Thiago Maia ressaltou ter sido uma estreia diferente, logo de cara disputando um título, na semana passada, o jogador já tinha faturado a Supercopa sem ter entrado em campo.

"É uma estreia diferente, uma estreia com título. Eu tenho que agradecer ao Jorge Jesus, ao Flamengo e toda a comissão por acreditar no meu trabalho, estou muito feliz, agradeço a torcida também e espero na quarta-feira conquistar mais um título porque como eu sempre falei, o jogador vive de títulos".

Fala, galera de Roraima! Thiago Maia mandou um alô pra vocês pic.twitter.com/Sde6SCo0vE — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 23, 2020

Entender os movimentos da equipe foram as palavras usadas por Jorge Jesus para justificar a demora em colocar Thiago Maia em campo, o meio-campista confirmou o que disse o treinador e quer seguir se adaptando ao time.

"É um pouco complicado, cheguei agora mas graças a Deus eu pude fazer ali o que o Mister pediu, lógico que eu tenho que acertar algumas coisas, mas é questão de costume, de tempo espero continuar me adaptando".