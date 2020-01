Thiago Maia no Flamengo: sombra para Arão em vaga carente no elenco

Campeão olímpico com a seleção brasileira, o meio-campista é mais um que chega ao Rubro-Negro para se provar após fracasso na Europa

Thiago Maia concedeu, nesta quinta-feira (23), sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube de seu coração. O sorriso ao vestir a camisa do chegou a lembrar um pouco o de Gerson na sua apresentação em 2019.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Existem semelhanças na forma como Thiago e, antes dele, Gerson, retornaram ao , um roteiro semelhante também ao de Gabigol – que foi companheiro da nova contratação em sua passagem pelo e na conquista do Ouro Olímpico em 2016.

Todos eles deixaram o Brasil cedo e chegaram na Europa envoltos em expectativas.

No caso de Thiago Maia, o meio-campista deixou o Santos em 2017 e chegou ao com o rótulo de contratação mais cara do clube francês em todos os tempos: 14 milhões de euros no vínculo firmado até 2021, vencendo a concorrência de clubes como , , , e segundo a imprensa francesa.

Por que não deu certo?

Acontece que, para Thiago Maia, quase tudo que tinha para dar errado... aconteceu! A passagem do treinador Marcelo Bielsa pelo clube foi envolta em polêmicas, com o agravante de que o argentino costumava escalar o brasileiro na lateral-esquerda, fora de sua posição. Isso acabou gerando até uma discussão de Bielsa com Giuliano Bertolucci, empresário do atleta.

Com o time brigando contra o rebaixamento, Bielsa foi demitido e o experiente Christophe Galtier assumiu o cargo. Thiago voltou a jogar no meio-campo, o Lille evoluiu e conseguiu se livrar do descenso. Foi quando mais uma dificuldade apareceu no caminho do brasileiro: por não ter passaporte europeu, perdeu lugar em um time lotado de jogadores extracomunitários. Quando voltou a ser relacionado, Thiago Mendes (ex- ) e o português Xeka já eram donos da posição.

“Ele entrou numa espiral que não foi feliz nem para ele, nem para mim. É um rapaz profissional, que precisa recuperar a confiança e a alegria de jogar. É um jogador que ainda pertence a nós, e que vamos acompanhar com cuidado”, disse Christophe Galtier sobre Thiago Maia.

Após 68 jogos (44 como titular), um gol e o mesmo número de assistências, o Lille optou pelo empréstimo para valorizar o jogador e buscar algum tipo de lucro. Ao final da cessão até junho de 2021, o Flamengo poderá ficar em definitivo com o meio-campista por um valor de 8 milhões de euros.

Peça importante no tabuleiro de Jorge Jesus

No Flamengo, Thiago Maia terá todas as condições de recuperar a confiança e alegria de jogar. Além de chegar a um time ajustado e que briga pelos maiores títulos, será uma peça importante para manter o elenco rubro negro “em outro patamar”.

Isso porque Willian Arão era praticamente a única opção do time para a função de primeiro volante. Gustavo Cuéllar deixou o Flamengo em 2019 e Piris da Motta está na lista de “negociáveis” do clube.

Sombra para Willian Arão

“Minha posição de origem é primeiro volante. O cão de caça. Passa a bola, mas o jogador fica no chão”, disse Thiago em sua apresentação oficial, arrancando risadas dos presentes.

Apesar da brincadeira, o ex-santista jamais foi expulso em sua carreira e possui bom passe, categoria. Cinco anos mais jovem que Arão, a nova contratação chega em condições de brigar por uma vaga no time titular.

Mais artigos abaixo

Qualifica o elenco e mantém a competitividade em um setor carente para o grupo de jogadores, podendo ainda atuar em outras posições do meio-campo.

Thiago Maia é mais uma contratação que cumpre ótimos requisitos para este Flamengo 2020, podendo repetir a fórmula de sucesso tanto de Gerson quanto de Gabigol no primeiro retorno ao Brasil após uma experiência frustrada na Europa.