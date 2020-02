Thiago Maia aprova atuação na final da Recopa: "acho que eu fiz meu papel"

Volante destacou ajuda de trio de companheiros com quem tem conversado bastante para se adaptar ao estilo de jogo de Jorge Jesus

Com apenas dois jogos pelo , Thiago Maia já garantiu dois títulos para o clube dentro de campo, a e a Recopa. É bem verdade que o volante também levantou o troféu da Supercopa, mas ainda sequer tinha feito a estreia na equipe de Jorge Jesus

Nesta quarta-feira(26), diante do Independente Del Valle, ele foi acionado as pressas aos 25 minutos do primeiro tempo após a expulsão de Willian Arão. O treinador sacou Pedro e colocou Maia, na "fogueira" e o jogador deu conta do recado.

"A gente tem que estar preparado para jogar no Flamengo, a oportunidade apareceu, acredito que eu fiz o meu papel, ajudei o time como o time me ajudou também.", disse Thiago Maia empolgado com mais uma conquista.

Thiago Maia também destacou a importância de três companheiros, que têm sido fundamentais a sua adaptação ao estilo de jogo de Jorge Jesus.

"Os caras que vem jogando com o Mister há muito tempo vem me ajudando, o Rafinha, o Filipe Luís, o próprio Gerson, apesar de ser novo é um cara muito experiente, jogar ao lado dessas caras fica muito fácil, as coisas fluem naturalmente".

Feliz, ele elogiou a torcida e o feito histórico do clube, que conquistou o terceiro título em menos de um mês.

"Quero Parabenizar toda a equipe, ao Mister, a torcida que empurra muito a gente. Estou muito feliz, terceiro título se não me engano em dez dias é uma coisa histórica no clube".

Com a expulsão de Willian Arão na final da Recopa, o jogador cumprirá suspensão na próxima quarta-feira(4), na estreia do Flamengo na da América, diante do Júnior Barranquilla, na e Thiago Maia deve ganhar nova oportunidade.