Thiago, do Bayern, protesta contra rodada mantida do Alemão: "isso é loucura"

Enquanto campeonatos ao redor do mundo estão sendo adiados por conta do coronavírus Covid-19, Bundesliga continua como o planejado

Das cinco principais ligas da Europa, quatro delas estão suspensas ou com partidas adiadas por conta do coronavírus Covid-19. A única exceção é a . O campeonato da vai seguir com as partidas programadas para esta final de semana e, para Thiago Alcantara, do de Munique, isso é uma “loucura”.

Utilizando sua conta no Twitter, o meia protestou contra a postura da liga alemã de manter as partidas em meio à situação.

“Isso é loucura. Por favor parem de brincar e caiam na realidade. Vamos ser honestos, existem prioridades muito mais importantes do que qualquer esporte”, postou o jogador.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport. — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020

Se tudo continuar assim, o Bayern vai encarar o Union Berlin, neste sábado (14), às 14h30 (de Brasília). Cabe destacar que a partida será realizada com portões fechados, sem a presença de torcedores. Também foi pedido para que a torcida não se dirija aos arredores do estádio, como fizeram os torcedores do no duelo diante do , na última quarta-feira (11).

Por outro lado, a situação da equipe de Thiago na é diferente. A UEFA adiou as partidas das oitavas de final da competição como medida de precaução. O clube de Munique venceu o por 3x0 no primeiro confronto e, assim, tem a classificação bem encaminhada.