Thiago Alcântara é importante ao Bayern de acordo com números

Com meia, equipe toma menos gols e perde menos na Bundesliga

Depois dos rumores que ligavam seu futuro para fora do Bayern de Munique, Thiago Alcântara tem se mostrado uma peça importante nos bávaros ao longo da temporada 2018/19.

O meia naturalizado espanhol participou de 17 dos 21 jogos da campanha atual na Bundesliga e, do total, foram 14 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Além disso, a média de gols sofridos por partida da equipe é de 0,82 gol por jogo.

O desempenho nos quatro compromissos em que Thiago esteve ausente é totalmente oposto. O time não obteve nenhum triunfo e viu a média de tentos marcados pelas equipes adversárias subir para 2,5 gols por partida.

Confira os números de Thiago Alcântara na temporada 2018/19 da Bundesliga:

A recuperação do camisa 6 na equipe se deve ao esquema tático proposto por Niko Kovac, no qual o meio-campista atua mais recuado na organização das jogadas, diferente de quando era escalado mais aberto com Carlo Ancelotti. Isso fez com que o índice de acerto de passes chegasse a 93%.

Alcântara defende o Bayern desde a temporada 2013/14, quando saiu do Barcelona, onde foi revelado para o futebol profissional.