Thiago Alcântara: contrário ao futebol moderno e ao VAR

Você é da turma que gosta de falar que o VAR está matando o futebol atual? Saiba que tem um aliado poderoso: o meia Thiago Alcântara, do Liverpool, afirmou em entrevista que o futebol moderno estaria acabando com a "magia" do jogo.

O brasileiro naturalizado espanhol, questionado pelo The Guardian sobre sua formação como futebolista, opinou sobre as mudanças no modelo de jogo nos últimos tempos e se reafirmou como crítico do futebol atual.

"O futebol de hoje tem um ritmo diferente, é mais físico, mais acelerado. A figura do camisa 10 quase desapareceu. Nós vemos menos magia, menos fantasia. Jogadores fazem tudo mais rápido. Não há necessidade do drible." criticou Thiago. "Os jogadores são mais desenvolvidos em todos os sentidos. Você perde, então, aquele que é diferente, que respira futebol, o meia que é mais lento que os outros, mas que é tão técnico que não precisava correr."

Criticado em certos momentos da carreira justamente pela falta de intensidade, Thiago Alcântara conseguiu evoluir nisso e brilhou com a camisa do Bayern de Munique no título da Liga dos Campeões 2019-20. Agora, no Liverpool, não alcançou ainda o mesmo nível de atuação, mas continua tendo a confiança de Jurgen Klopp.

Um dos outros fatores que, para o jogador, vem prejudicando a "magia" do esporte, é o VAR. Muito questionado por parte dos fãs, as vezes parece quebrar o ritmo das partidas - especialmente no Brasil. E o meia é mais um de seus críticos.

"Eu tenho a mentalidade de 'ódio ao futebol moderno', sempre tive uma 'atitude' mais clássica. E temos o VAR, que eu nunca defendi. Ele remove a essência do jogo, a magia." explicou Thiago Alcântara. "Nós, jogadores, cometemos erros em campo. Árbitros também precisam errar. Muitos momentos históricos não existiriam com o VAR. E aí você marca um golaço, de fora da área, e fica esperando, pensando: 'tomara que não tenha tido uma falta no começo da jogada'."

Não basta só reclamar, também. Ao menos para o meio-campista. Por mais que seja crítico de algumas das mudanças, Thiago também ressaltou que sabe que precisou se adaptar para ter sucesso.

"Nós, que não somos tão velozes, precisamos ganhar tempo, pensar a jogada antes na cabeça. É como tudo na vida: adaptação. O mundo segue girando. O futebol sempre está mudando, todos os dias. É preciso entender isso."